Новый глава администрации Симферополя: революции не ждите

Новоизбранный глава администрации Симферополя Игорь Лукашев рассказал о возможных кадровых решениях в администрации города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», команду администрации Лукашев планирует формировать вместе с главой Крыма Сергеем Аксеновым.

«Конечно, вакансии в администрации есть – часть замов освобождены от должности. Сегодня никаких кадровых решений пока нет. Возможно, они будут. Процесс этот эволюционный, а не революционный. Не будет такого, что всех убрали. Те люди, которые работали добросовестно, будут работать», – цитирует «Крыминформ» сити-менеджера.

По словам нового главы администрации Симферополя, сомнений в выборе именно его кандидатуры на данную должность не было. Главной и первоочередной своей задачей Игорь Лукашев считает налаживание непрерывной работы администрации.

Напомним, сегодня депутаты горсовета Симферополя утвердили на должность главы администрации крымской столицы Игоря Лукашева, который ранее занимал должность председателя комитета Госсовета Крыма по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политики. За него проголосовали 29 депутатов.

Симферополь, Мария Моссур

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