Конкурс завершён: на пост главы администрации Симферополя претендуют двое

Победителями конкурса на замещение должности главы Симферополя стали Игорь Лукашев и Максим Николаенко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Симферопольский городской совет поступило 10 заявлений от кандидатов на замещение должности главы администрации города.

В соответствии с установленным порядком конкурсной комиссией определены два кандидата.

«Победителями конкурса признаны Лукашев Игорь Михайлович (80 баллов), Николаенко Максим Николаевич (69 баллов). Данные кандидаты будут представлены конкурсной комиссией Симферопольскому городскому совету для принятия решения о назначении одного из них на должность главы администрации. Уверен, что депутатский корпус выберет достойного и эффективного управленца», – подвел итоги работы конкурсной комиссии вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко.

Сессия, на которой депутаты горсовета выберут главного сити-менеджера крымской столицы, пройдет завтра.

Напомним, Лукашев является председателем комитета Госсовета Крыма по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике, Максим Николаенко – руководитель информационного агентства в Симферополе.

Как сообщал «Новый День», в августе глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев написал заявление об увольнении.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 21.09.17

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