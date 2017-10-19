Новый глава Симферополя определился с новыми замами

Вновь назначенный глава администрации Симферополя Игорь Лукашев определился со своими заместителями.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», фамилии кандидатов на должности ключевых менеджеров города опубликованы на официальном сайте городского совета. Планируется, что их назначение депутаты согласуют 20 октября на внеочередной сессии.

Напомним, должность первого зама получила глава администрации Симферопольского района Ирина Бойко. Администрацией района она руководила с 2014 года. На повышение пошла Инна Смаль, работающая начальником департамента развития муниципальной собственности.

Высший менеджерский состав администрации крымской столицы пополнится одним из работников Совмина: на должность заместителя главы администрации – руководителя аппарата претендует помощник вице-премьера Виталия Нахлупина Софья Батова. Интересно, что в опубликованном на сайте горсовета проекте решения должность Батовой в графе «Работает» определена как «помощник Первого заместителя Председателя Совета министров Республики Крым». При этом на официальном сайте Совмина ни один из вице-премьеров не имеет отметку «первый».

Согласно опубликованным документам, планируется, что нынешние заместители главы администрации Анжела Николаенко и Сергей Круцюк сохранят свои должности.

Напомним, Игорь Лукашев занял должность главы администрации после увольнения своего предшественника Геннадия Бахарева. На конкурсе его поддержала большая часть депутатов. До того как возглавить город, он руководил комитетом Госсовета по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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