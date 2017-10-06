В резонансном деле о «тухлых устрицах» появились свежие данные от Роспотребнадзора

Причиной массовых отравлений на винном фестивале WineFest в Севастополе специалисты Роспотребнадзора признали ротавирус группы А.

Как сообщал «Новый День», после популярного фестиваля, который в выходные проходил в Балаклаве, гости мероприятия стали сообщать о массовых отравлениях.

Большинство заболевших кишечным расстройством «грешили» на устрицы, которые продавались на выносной торговой точке. В севастопольском горздраве сразу поспешили заявить, что информация о массовых отравлениях не соответствует действительности. Между тем, в Роспотребнадзоре начали эпидрасследование.

«Выявлен ряд нарушений санитарного законодательства. Кроме того, у одного из обследованных сотрудников данного объекта осуществляющего реализацию продуктов на вышеуказанном фестивале выявлен ротавирус группы А. Результаты лабораторных исследований подтверждают реализацию пищевого пути передачи, возможным в результате контаминации продукта», – сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным исследований, у всех обратившихся в медучреждения после посещения винного фестиваля выявлен данный ротавирус, который и является возбудителем инфекционного заболевания.

В настоящий момент расследование продолжается, к делу подключились сотрудники следственного комитета.

Как сообщал «Новый День», WineFest в Балаклаве занял второе место в числе лучших российских винных фестивалей этой осени по версии аналитиков агентства ТурСтат.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 06.10.17

Ялтинские цены на аренду жилья в сентябре упали в сравнении с прошлогодним бархатным сезоном. / Исследование: счастливее крымчан только москвичи и петербуржцы. / В Симферополь через Эстонию и Белоруссию «просочился» польский сельдерей – выявлен и уничтожен. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»