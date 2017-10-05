В Севастополе не утихает ажиотаж вокруг «тухлых устриц» – комментарий Роспотребнадзора

Жители Крыма и Севастополя продолжают писать об отравлениях моллюсками на винном фестивале WineFest. Пострадавшие утверждают, что в горздраве намеренно замалчивают проблему.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мероприятие проходило в выходные в Балаклаве.

Посетители фестиваля, которых «угощал» недешёвыми моллюсками один из известных ялтинских ресторанов, стали сообщать в социальных сетях об отравлениях. В самом заведении инцидент не комментируют.

В департаменте здравоохранения правительства города поспешили заявить, что информация не соответствует действительности, а количество обратившихся в местную инфекционную больницу не превышает показателей прошлых лет.

В Роспотребнадзоре сообщают, что занимаются данным фактом: «Сейчас проводится эпидрасследование, проводятся лабораторные исследования: то ли это устрицы, то ли это персонал. Все это можно будет сказать только по результатам исследований», – сообщила РИА «Новый День» руководитель Роспотребнадзора Крыма и Севастополя Наталья Пеньковская. Она также отметила, что возможно результаты станут известны «завтра, но не позже понедельника».

Тем временем пользователи социальных сетей проводят свое расследование. Одни предполагают, что гости WineFest могли отравиться не только устрицами, другие отмечают, что кишечные расстройства могли быть вызваны и чрезмерным употреблением алкоголя. Но большинство грешит на моллюсков.

«Мы из числа отравившихся! Алкоголь не пили! Ели устрицы в субботу, плохо до сих пор!», – пишет одна из пострадавших и добавляет, что лечиться приходится дома: «Я не обращалась к врачам, т.к. у меня маленький ребёнок и провести неделю в больнице с тараканами нет ни возможности, ни желания».

Некоторые выдвигают версию о том, что в Севастополе гуляет инфекция: «Кишечный грипп» ходит, сами переболели и родственники тоже, даже в инфекционке побывали, хотя на этом фестивале не были и ничего такого не ели, и алкоголь не пили».

Как сообщал «Новый День», WineFest в Балаклаве занял второе место в числе лучших российских винных фестивалей этой осени по версии аналитиков агентства ТурСтат.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 05.10.17

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