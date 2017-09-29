Винный фестиваль в Балаклаве попал в «тройку» лучших в России (ФОТО)

WineFest в Балаклаве занял второе место в числе лучших российских винных фестивалей этой осени по версии аналитиков агентства ТурСтат.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», лидером рейтинга стал форум «Донская лоза» на хуторе Пухляковском в Ростовской области.

На третьем месте фестиваль «Молодое вино» в Кисловодске (Ставропольский край).

По данным ТурСтат, в прошлом году WineFest, который проходил впервые, посетили 8 тысяч человек. По версии организаторов – 12 тысяч.

В этот раз ждут не меньше. В ближайшие выходные в рамках фестиваля пройдет Салон вин, организованный Ассоциацией виноделов и виноградарей «Севастополь»: бизнесменов и участников рынка познакомят с особенностями крымского и, в частности, Севастопольского виноделия.

Обычных посетителей также ждут винные дегустации, и возможность не только посмотреть, как делается вино, но и самому поучаствовать в процессе на специальных площадках.

В «Античности», к примеру, покажут живописный процесс виноделия: босоногие красивые девушки будут мять виноград ногами, отделяя сок от жмыха. А в Средневековье – воссозданный винный пресс XV века.

Гостям обещают массу активностей, средневековых забав, ремесел, рыцарских сражений, мастер классов и гостей из Италии – музыкальный проект Celentano Tribute Show.

Фото: Исторический парк на Федюхиных высотах

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