Лучше быть князем в Киеве, чем обвиняемым в Гааге

Президент Украины Петр Порошенко внёс в Верховную Раду законопроект о восстановлении суверенитета на Донбассе. Парламент среагировал на законопроект привычным образом: народные избранники подрались. Видимо, у депутатов уже сложился условный рефлекс, как у собак Павлова: вхожу в Раду – начинаю драку. А жаль. Ведь законопроект заслуживает пристального внимания и детального разбора. С другой стороны, лучше Верховная Рада не примет его в силу постоянных драк, нежели обсудит и примет. Почему? Потому что законопроект на деле означает резкий разворот внешней политики Украины, пишет в авторской колонке для РИА «Новый День» гендиректор Агентства стратегических коммуникаций Вадим Самодуров.

Во-первых, этот документ закрепляет за Россией статус агрессора. С точки зрения международного права это первый шаг к тому, чтобы признать Россию как государство преступником, а, следовательно, никакие изменения, случившиеся вследствие агрессии, не могут быть признаны международным сообществом. То есть, например, возврат Крыма в состав России.

Во-вторых, он останавливает Минский процесс, так как исключает саму возможность получения широкой автономии ДЛНР.

В-третьих, он дает Порошенко безоговорочные полномочия по применению военной силы на территории Донбасса.

Согласитесь, интересная инициатива Порошенко? Вопрос, почему именно сейчас, ведь никаких внешних стимуляторов, кажется, не было. Почему бы не дать спокойно развиваться Минскому процессу, а, следовательно, реинтеграции ДЛНР в Украину? Ответ прост: близятся выборы президента Украины. Согласно Конституции страны, они должны пройти через полтора года. Срок короткий. А тут еще и призывы провести досрочные выборы со стороны весомых игроков украинской политики, например, оранжевой принцессы – Юлии Тимошенко. В общем, президентские выборы могут случиться для Порошенко внезапно. Значит, готовиться пора уже сейчас.

Давайте посмотрим на Донбасс глазами политтехнологов Порошенко (впрочем, создается ощущение, что он сам себе политтехнолог, но это так, заметки на полях). Итак, Донбасс – единственный фактор, объединяющий Украину. Донбасс для украинцев – тот самый внешний враг, который так нужен слабому политику для поддержания своей власти. Рейтинг Порошенко колеблется в районе 20%, что же будет с ним, если он проиграет Донбасс? Причем, в данном случае, проиграть – это именно допустить ровную реинтерграцию ДЛНР в Украину. Потому что тогда придется решать внутренние проблемы, а не выезжать бесконечно на теме внешнего конфликта.

Кроме того, мирная реинтеграция окончательно развалит Украину, как ни парадоксально это звучит. Отсутствие внешнего врага обнажит накопившиеся внутренние разногласия, сделает очевидным айсберг раскола, верхушку которого мы уже сейчас видим в прорывах Саакашвили во Львов и осторожных (пока) информационных вбросах со стороны Польши о притязаниях на территорию западной Украины. Причем, митингов гражданского протеста после таких вборосов я что-то не вижу.

Многим сценарий, при котором западная Украина откалывается, входит в состав Польши etc, кажется фантастическим. Однако, кому еще десять лет назад могло прийти в голову, что на востоке Украины начнется гражданская война?

Подытожим: западная Украина живет самостоятельной от Киева жизнью, не входя в зону политического контроля Порошенко. Восточная – тем более. Так и выглядит политический ландшафт Украины: проевропейский запад, пророссийский восток и Порошенко посередине.

Что будет в случае затихания конфликта в ДЛНР очевидно: дальнейший социальный и политический раскол страны. Есть только один цивилизованный выход из этой ситуации – реальная федерализация Украины, то есть предоставление максимально широкой автономии каждой желающей территории с возможностью самостоятельно определять, в том числе, внешний экономический курс.

Что ждет при таком варианте развития событий Порошенко? Сохранить власть, когда ДЛНР проголосует за любого пророссийского кандидата, а запад страны – за ту же Тимошенко, невозможно. Если бы Украина была взрослым демократическим государством, то самый вероятный исход президентства Порошенко – это полная потеря власти и фиаско в завершение политической карьеры. Но Украина – страна молодая и политические институты в ней еще только формируются, поэтому она ведет себя по-подростковому агрессивно. Порошенко, при потере власти, в покое никто не оставит. Безусловно, в первую очередь, начнут расследовать действия Порошенко, приведшие к военному конфликту на Донбассе. А где могут оказаться отстраненные от власти лидеры, развязавшие резню в своей стране, мы знаем – в международном суде по военным преступлениям. И, между прочим, это еще будет цивилизованным сценарием. Который, судя по целому ряду последних событий в Украине, далеко не самый вероятный.

Поэтому для Порошенко вопрос поддержания военных действий на Донбассе – не вопрос политического будущего, а вопрос будущего вообще.

До тех пор, пока удается держать единство нации перед лицом «агрессора», манипулировать общественным мнением, как внутри страны, так и на международной арене, делая из Украины жертву – Порошенко может рассчитывать на удержание власти. И срыв Минский соглашений, эскалация конфликта, оборванные войной жизни и – цена, которую Порошенко готов заплатить.

Москва, гендиректор Агентства стратегических коммуникаций Вадим Самодуров

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