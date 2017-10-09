Прогноз: цены на билеты в Крым станут «заоблачными» из-за банкротства «ВИМ-Авиа»

Туроператоры прогнозируют дальнейшее подорожание путевок в Крым из-за возможного ухода с рынка авиакомпании «ВИМ-Авиа».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ожидается, что туристические путевки могут подорожать на 10-20%. Цены вырастут не только на перелеты в Крым и Сочи, но и на направлениях, где «ВИМ-Авиа» была одним из ведущих перевозчиков – Турция, Греция, Кипр.

При этом чартерные договоры «ВИМ-авиа» с туроператорами заканчиваются 15 октября, а последний рейс авиакомпания уже совершила – 7 октября. Также эксперты отмечают, что цены вырастут не только на чартерных рейсах, но и на регулярных.

По словам директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, «ВИМ-авиа» в сегменте чартерных перевозок занимала 15% рынка, что для одной компании очень много. За счет недорогих билетов только за январь – август этого года пассажироперевозки «ВИМ-авиа» выросли на 31% по сравнению с тем же периодом прошлого года и достигли 1,8 млн пассажиров. При этом Ломидзе подчеркивает, что на российском рынке нет авиакомпании, которая могла бы перевозить столько туристов по такой же цене, пишут «Ведомости».

Между тем, некоторые туроператоры надеются, что вскоре ситуация стабилизируется и на рынке появится альтернативный «игрок» – новый или уже существующий перевозчик, который займет место «ВИМ-авиа».

Напомним, в сентябре компания сообщила о прекращении чартерных полетов из-за отсутствия денег. По оценкам экспертов, долг «ВИМ-авиа» составляет около 10 млрд рублей, а самолеты, взятые на условиях аренды, находятся под угрозой ареста.

Как сообщал «Новый День», снижению туропотока в Крым в 2017 году в немалой степени способствовала высокая цена на авиабилеты в сравнении с другими направлениями.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 09.10.17

Норвежский лауреат узнал в Крыму о присуждении Нобелевской премии. / 09 октября ожидаются следующие события – Крым, Севастополь. / «Безопасно, хорошо и красиво» – норвежская делегация поделилась впечатлениями о Крыме. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»