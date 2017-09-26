Крах «ВИМ-Авиа»: Росавиация определила пути выхода из транспортного кризиса

Регулярные рейсы авиакомпании «ВИМ-Авиа», которая фактически остановила свою работу, выполнят другие российские перевозчики. Как сообщила пресс-служба Росавиации, компенсация понесенных ими затрат будет осуществлена из средств бюджета. Для вывоза пассажиров чартерных рейсов из-за рубежа будут привлечены внебюджетные источники финансирования и новый менеджмент.

В ведомстве уточнили, что согласовано решение о выделении около 200 млн рублей в федеральном бюджете следующего года для компенсации затрат авиакомпаниям, которые выполнят перевозку пассажиров на внутренних регулярных направлениях. В рамках предложенных условий представители авиакомпаний «Уральские авиалинии», «АйФлай», «Ред Вингс», «НордСтар», «ИКАР», «Северный ветер» и «Якутия» выразили готовность перевозить пассажиров по билетам «ВИМ-Авиа».

Вместе с тем, как сообщила Росавиация, принципиально решен вопрос о финансировании международных чартерных рейсов для вывоза туристов из-за рубежа. Оно будет осуществлено из внебюджетных источников.

«Средства, направленные из внебюджетных источников в «ВИМ-Авиа» для чартерных перевозок пассажиров в Россию, пойдут исключительно на оплату топлива и аэропортовое обслуживание. Для контроля и эффективного расходования этих средств в «ВИМ-Авиа» вводится внешнее управление, которое будет сформировано из представителей аэропорта «Внуково» и авиакомпаний, имеющих опыт антикризисного менеджмента», – говорится в сообщении.

Кроме того, принято решение о переводе рейсов авиакомпании «ВИМ-Авиа» из аэропорта «Домодедово» в аэропорт «Внуково». Руководство аэропорта «Внуково» проявляет понимание складывающейся ситуации и готово идти на компромиссы в части оплаты за оказанные услуги.

Несмотря на остановку самолетов «ВИМ-Авиа» в аэропорту Антальи, чартерные пассажиры за счет туроператоров вывозятся с турецких курортов бортами других российских авиакомпаний. В частности, авиакомпания «РоялФлайт» сегодня выполнила рейсы из Антальи в Москву и в обратном направлении, которыми перевезла 545 пассажиров. Авиакомпания «АзурЭйр» отправила из Антальи в Москву 235 пассажиров, и обратным рейсом – 160 пассажиров.

К сотрудничеству с туроператорами подключаются и другие российские авиакомпании. Греческая авиакомпания «Ellin Air» заявила о готовности осуществлять за свой счет перевозки пассажиров чартерных рейсов «ВИМ-Авиа».

В настоящее время Росавиация совместно с «ВИМ-Авиа», всеми заинтересованными авиакомпаниями и аэропортом «Внуково» разрабатывает график вывоза чартерных пассажиров из зарубежья.

На совещании в Росавиации также стало известно, что ситуация в «ВИМ-Авиа» крайне сложная. У перевозчика отсутствуют ресурсы для продолжения операционной деятельности, в результате чего прекращена заправка и обслуживание воздушных судов в аэропортах РФ и иностранных государств. Самолеты, взятые на условиях аренды, находятся под угрозой ареста, поскольку перевозчик имеет большую просроченную задолженность перед лизингодателями.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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