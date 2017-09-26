Кризис «ВИМ-Авиа»: за границей рискуют застрять 43 тысячи российских туристов

За границей РФ рискуют застрять 43 тысячи российских туристов, ранее отправленных рейсами авиакомпании «ВИМ-Авиа» в Турцию, Грецию, Италию, Испанию и Крит. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила ассоциация «Турпомощь».

«В случае, если ситуация не изменится, под угрозой неисполнения услуг могут оказаться туристы, которые либо уже находятся за рубежом, либо только намереваются вылетать за границу. По сводной информации, полученной от туроператоров, за рубежом находятся 43 тысячи человек, ранее отправленных рейсами авиакомпании «ВИМ-Авиа» в Турцию, Грецию, Италию, Испанию и Крит», – говорится в сообщении.

В ассоциации уточнили, что правовая оценка текущей ситуации, а также принцип дальнейших действий сегодня будут обсуждаться на заседании Правового комитета, а также в Ростуризме с участием туроператоров.

Как сообщал «Новый День», ранее стало известно, что авиакомпании «ВИМ-Авиа» заявила о закрытии всех без исключения чартерных рейсов. В Ассоциации туроператоров (АТОР) посчитали, что это решение отразится на 100 тысячах российских туристов, обязательства по перевозке за рубеж которых взял на себя перевозчик. При этом туроператоры не имеют средств, чтобы повторно оплатить трансфер другим авиакомпаниям, по оценкам экспертов, на это потребуется на менее $10 млн.

АТОР направила в адрес правительства России обращение с просьбой вмешаться в ход разрешения ситуации с неплатежеспособностью «ВИМ-Авиа». По данным Ассоциации, авиакомпания задолжала 1 млрд рублей за обслуживание самолетов, половина этой суммы – долги перед базовым аэропортом «Домодедово». Кроме того, перевозчик уже четыре месяца не выполняет обязательства перед лизингодателями, а значит, может лишиться своих главных активов – самолетов.

В Ростуризме поспешили заверить, что коллапса туристического рынка не будет, а возврат туристов, отправленных за рубеж на рейсах авиакомпании «ВИМ-Авиа», будет осуществляться не за счет средств туроператорского сообщества.

«Коллапса на туристическом рынке РФ не будет, для этого предпринимаются все меры. Я хотел бы подчеркнуть, что возврат туристов на родину будет осуществляться не за счет средств туроператорского сообщества», – сказал «Интерфаксу» глава Ростуризма Олег Сафонов.

Он также уточнил, что, в частности средства фондов, сформированных ассоциацией «Турпомощь» не будут направлены на разрешение ситуации, в соответствии с законодательством РФ.

Напомним, проблемы в авиакомпании проявились в конце минувшей недели, когда были задержаны несколько рейсов в аэропорту «Домодедово». «ВИМ-Авиа» не смогла во время рассчитаться с поставщиками топлива.

В связи с многочисленными задержками авиарейсов перевозчик попал под прокурорскую проверку. Вместе с тем, выяснилось, что в авиакомпании существует задержка с выплатой заработной платы сотрудникам. Долг работодателя составил более 206 млн рублей. В этой связи Татарской транспортной прокуратурой внесено представление руководству «Вим-Авиа», а также возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном статьей. 5. 27 КоАП РФ в отношении самого юридического лица и его руководителя.

Накануне Следственный комитет сообщил, что по факту хищения денежных средств пассажиров должностными лицами авиакомпании «ВИМ-Авиа» возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По версии следствия, не позднее 22 сентября у должностных лиц авиакомпании возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств пассажиров путем обмана в особо крупном размере.

«Заведомо зная о том, что денежных средств авиакомпании недостаточно для закупки топлива, в том числе в аэропорту «Домодедово», не имея договоров на поставку топлива с иными поставщиками и не имея таким образом возможности выполнить обязательства по перевозке пассажиров, должностные лица продолжали реализовывать авиабилеты на рейсы, получив за это путем обмана денежные средства в размере свыше 1 миллиона рублей», – говорится в сообщении ведомства.

Для расследования уголовного дела создана следственно-оперативная группа, уже опрошен генеральный директор авиакомпании, направлены запросы в адрес поставщиков топлива, истребована документация.

Тем временем владельцы «ВИМ-Авиа» заявили о готовности отдать бизнес под внешнее управление из-за финансовых проблем.

Как сообщалось ранее, «ВИМ-Авиа» принадлежит супругам Рашиду и Светлане Мурсекаевым, занимает 10-е место по числу перевозимых пассажиров. С января по август обслужила 1,8 млн человек (рост на 31,4%). По данным портала russianplanes.net, в парке 26 самолетов, из которых летают 20, в том числе восемь дальнемагистральных Boeing 777, два A330, один Boeing 767, девять узкофюзеляжных Boeing 737, Boeing 757 и А319.

По данным «СПАРК», выручка компании в 2016 году составила 17,1 млрд рублей, чистая прибыль – 89 млн рублей. Объем займов и кредитов – 5,8 млрд рублей, кредиторская задолженность – 3,1 млрд рублей. В залоге у банков «Зенит», «Абсолют», «Образование» и прочих кредиторов 20 авиадвигателей и пять вспомогательных установок.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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