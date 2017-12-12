Владельца «ВИМ-Авиа» подвели под финансовую пирамиду / Рашид Мурсекаев объявлен в международный розыск

Расследование ситуации с крахом «ВИМ-Авиа» и хищением денежных средств пассажиров привело к возбуждению уголовного дела в отношении владельца авиакомпании Мурсекаева и ее топ-менеджмента. Собственник перевозчика, а также экс-гендиректор авиакомпании Александр Кочнев, бывший финансовый директор Алевтина Калашникова и главный бухгалтер Екатерина Пантелеева стали фигурантами уголовного дела о злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст.201 УК РФ).

По версии следствия, в период с 2015-го по 2017 год подозреваемые приобрели у подконтрольных Мурсекаеву компаний авиатопливо по завышенной стоимости. Кроме того, следователи установили, что фактически деятельность «ВИМ-Авиа» под руководством Мурсекаева представляла собой мошенническую пирамиду. Ее руководство тщательно скрывало убытки, указывая в бухгалтерских отчетных документах заведомо ложные сведения о прибыли. Это позволяло перевозчику, находящему в бедственном финансовом положении, получать банковские кредиты и избегать введения ограничений в деятельности авиакомпании со стороны Росавиации.

В итоге Мурсекаев и его жена за последние два года получили заработную плату и дивиденды на общую сумму более 162 млн рублей. При этом убытки авиакомпании на сентябрь 2017 года достигли более 2,5 млрд рублей.

По оценке СКР, в результате незаконных действий владельца и руководства перевозчика компаниям-контрагентам «ВИМ-Авиа» был причинен ущерб на сумму более 782 млн рублей. На данный момент потерпевшими по уголовному делу признанные четыре компании.

Отмечается, что Мурсекаев и Калашникова скрылись от следствия, сбежав из России. Они объявлены в международный розыск. Следствие просит суд об их заочном аресте.

Как сообщал «Новый День», «ВИМ-Авиа» остановила чартерные рейсы 25 сентября. На тот момент билеты перевозчика приобрели почти 200 тысяч пассажиров, а за рубежом оказались почти 39 тысяч туристов, которые должны были лететь самолетами «ВИМ-Авиа». Проблему вывоза пассажиров решал Минтранс.

В ходе проверок, проведенных СКР, были выявлены факты, указывающие на то, что крах «ВИМ-Авиа» был следствием действий руководства, которое выводило средства за рубеж, оставляя компанию с миллиардными долгами. В результате Приволжским следственным управлением на транспорте СКР было возбуждено уголовное дело по ст. 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство». По факту хищения денежных средств пассажиров сотрудниками авиакомпании было открыто дело об особо крупном мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ). Уголовные дела о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями соединены в одно производстве. Напомним, что в рамках дела о мошенничестве Кочнев и Пантелеева ранее были помещены под домашний арест.

В середине октября глава Ространснадзора Виктор Басаргин заявил, что после краха «ВИМ-Авиа» судьбу этой авиакомпании могут повторить еще до десяти перевозчиков. Он не назвал, какие именно авиакомпании находятся в «черном списке», но отметил, что ведомство внимательно за ними наблюдает.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.12.17

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