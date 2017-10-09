Понедельник, 9 октября 2017, 12:17 мск

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Транспорт

Туры в Крым, Турцию и Грецию подорожают на 20% из-за краха «ВИМ-авиа»

Туры в Крым, Турцию и Грецию подорожают на 20% из-за краха «ВИМ-авиа»

Турпутевки на следующий летний сезон могут подорожать на 10-20%. Это объясняется вероятным уходом с рынка авиакомпании «ВИМ-авиа», пишет газета «» со ссылкой на участников туристического рынка. Особенно сильно цены вырастут на тех направлениях, где на долю «ВИМ-авиа» приходилась основная часть рейсов. В частности, это Турция, Россия (Сочи и Крым), Греция, Кипр.

Чартерные договоры «ВИМ-авиа» с туроператорами заканчиваются 15 октября, но последний рейс авиакомпания уже совершила 7 октября. По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, в чартерных перевозках «ВИМ-авиа» занимала 15% рынка, что много для одной авиакомпании. По данным Росавиации, с января по август 2017 года, объем пассажироперевозок «ВИМ-авиа» вырос на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и достиг 1,8 млн пассажиров. По словам Ломидзе, на российском рынке нет авиакомпании, которая могла бы перевозить столько туристов по такой цене, как «ВИМ-авиа».

По мнению других участников рынка, цены вырастут не только на чартерных рейсах, но и регулярных. Однако, полагают эксперты, рынок не сможет долго жить без крупного чартерного игрока, а место «ВИМ-авиа» вскоре займет уже существующий, либо новый перевозчик.

Разорение «ВИМ-авиа» затронуло около 200 тыс. человек, из них 39 тыс. – организованные туристы. Около 90 тыс. человек не воспользовались билетами, а 101 тыс. – находились на маршрутах.

Москва, Иван Гридин

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