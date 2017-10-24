Чартеры подорожают в угоду гарантий для пассажиров

Российский союз туриндустрии (РСТ) подготовил проект поправок к Воздушному кодексу и закону «Об основах туристской деятельности». Он призван усилить ответственность чартерных перевозчиков. Документ предусматривает введение в закон понятия «туристический чартер». По мнению авторов проекта, это позволит возложить на организатора такого чартера ответственность за причинение вреда пассажирам, их багажу и просрочку сроков доставки путешественников и их вещей. В РСТ также отметили, что аналогичную ответственность авиакомпании уже несут при организации регулярных перевозок.

Организация предлагает увеличить срок, за который авиакомпании предоставляют билеты на чартерные рейсы, с 24 до 36 или 48 часов, закрепить обязанность по вывозу туриста даже в случае неоплаты туроператором чартерного рейса и обязанность информировать власти в случае невозможности организации рейса. Там также считают необходимым создать специальный денежный фонд из средств авиакомпаний, аналогичный существующему у «Турпомощи»

Союз также настаивает на необходимости обязать перевозчиков незамедлительно информировать туристов о возникновении проблем. По словам представителя РСТ Ирины Тюриной, законопроект отправлен в Ростуризм и Минкульт. В Ростуризме пояснили, что сейчас занимаются изучением проекта РСТ. В Минкульте, как пишет «Коммерсантъ», ответа пока не дали.

Отметим, что тему ужесточения ответственности осуществляющих чартерные рейсы перевозчиков стали обсуждать еще в августе. Обсуждение открылось в связи с проблемами при организации чартерных рейсов «ВИМ-Авиа», которая завершила полеты 15 октября. В дискуссии участвовал Минтранс. В ведомстве отметили, что РСТ не единственная организация, сформировавшая свои предложения об ужесточении ответственности авиаперевозчиков. 29 сентября аналогичную инициативу в Минтранс и Минкульт отправила Ассоциация туроператоров России (АТОР), которая также указывала на необходимость создания фонда ответственности перевозчиков и предлагала открыть для туроператоров порядок выдачи допусков авиакомпаниям.

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе считает, что предлагаемые РСТ меры могут негативно повлиять на стоимости перевозок, которая в итоге может сравняться с регулярными рейсами. С ней заочно соглашаются и другие эксперты. Сейчас стоимость перелета на чартерном рейсе, полностью обслуживаемом туроператором, в среднем на 30% ниже, чем на регулярном, рассказал генеральный директор «ВИП-сервиса» Дмитрий Горин. Он полагает, что создать резервный фонд для авиакомпаний необходимо. Кроме того, он выступил за увеличение минимум до 48 часов срока, за который пассажиры чартерных рейсов получают билеты на рейсы. «Сейчас люди ждут их до последнего, это неправильно», – заметил он.

Эксперт в области авиации рассказал изданию, что основной проблемой является недостаточный контроль за исполнением действующего законодательства. «Туроператоры по закону обязаны отправлять клиентов в путешествие только с обратным билетом, но это зачастую не соблюдается», – пояснил он. Свои предложения об изменениях в законодательство формулируют и непосредственно чартерные перевозчики. Так, в Azur Air пояснили, что участвовали в обсуждении поправок в административный регламент, которые в ближайшее время представит Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта.

Москва, Иван Гридин

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