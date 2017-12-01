Частые задержки рейсов грозят авиакомпаниям запретом на чартеры

В России ужесточаются требования к чартерным авиаперевозкам. Так время вылета не должно переноситься более чем на сутки, а задержки 10% рейсов грозят авиакомпаниям лишением допуска к чартерным программам. Регулирование авиаперевозок в новогодний период будет осуществляться фактически в ручном режиме.

Новые правила к чартерным перевозкам Росавиация утвердила накануне в ходе совещания при участии чартерных авиакомпаний и представителей турбизнеса, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров. Документ вступает в силу с 4 декабря.

Согласно новым требованиям авиакомпании должны направлять запрос в Росавиацию на выполнение трех и более оборотных чартерных рейсов в месяц не позднее, чем за две недели до начала полетов. Ранее перевозчики могли утвердить слот в аэропорту за сутки до вылета. Кроме того, Росавиация даже не будет рассматривать запрос на рейсы без обратных плечей.

Время вылета, утвержденное регулятором, считается окончательным. Любые изменения будут считаться задержкой рейса, а это чревато новыми ограничениями для перевозчика. Так при задержке 10% рейсов в месяц Росавиация может отказать авиакомпании в дальнейшем участии в чартерных программах.

Кроме того, в новом регламенте есть и другие требования: уровень исправности по типам воздушных судов не должен быть менее 75%, резервные самолеты должны быть сопоставимой емкости, перевозчик обязан указывать продолжительность времени подготовки воздушного судна.

«Запрос разовых разрешений к ранее выданному разрешению Росавиации в части, касающейся изменения номера рейса, переноса даты выполнения рейса, переноса времени выполнения рейса на более раннее, изменения аэропорта вылета/посадки или отмены рейса направляется в Росавицию не позднее, чем за 24 часа до времени вылета после опубликования данных изменений в ЦБРС», – говорится на сайте Ассоциации.

Что касается новогодних чартерных программ, они будут прорабатываться ежедневно фактически в ручном режиме при взаимодействии туркомпаний, авиаперевозчиков, Центра расписания и тарифов ТКП и Росавиации.

Москва, Зоя Осколкова

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