Авиакомпании обяжут в случае задержки рейса возвращать деньги за билет прямо в аэропорту

В Госдуме разработали законопроект, который обяжет авиакомпании прямо в аэропорту возвращать деньги за билет пассажирам в случае длительной задержки рейса. Депутаты считают, что это позволит повысить пунктуальность перевозчиков.

Зачастую авиакомпании сами виноваты в срывах расписания вылетов, пишет «Парламентская газета». «Самолетов ограниченное количество, а перевозчики пытаются их использовать на 120%, – пояснил первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских. – Как только с одним из лайнеров происходит какая-то проблема, заменить его уже нечем, все графики вылетов нарушаются, и люди вынуждены сидеть по пять-шесть часов в аэропорту».

Согласно законопроекту изменения будут внесены в статью 108 Воздушного кодекса. Депутаты предлагают наделить пассажиров правом требовать незамедлительного возврата денег за билет, если задержка рейса составила более трех часов, чтобы клиент мог тут же купить перелет другой авиакомпанией. В настоящее время процедура возврата средств, потраченных на перелет, может занимать от двух до шести месяцев.

По данным Росавиации, только в октябре 2017 года 1502 рейса вылетели с опозданием на два и более часа. Большая часть задержек пришлась на внутренние перевозки.

Напомним, с сегодняшнего дня вступают в силу новые требования к чартерным перевозкам. В частности, время вылета не должно переноситься более чем на сутки, а задержки 10% рейсов грозят авиакомпаниям лишением допуска к чартерным программам.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 04.12.17

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