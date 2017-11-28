Туроператоры: Следующим летом отдых значительно подорожает

Туроператоры заявили о возможном увеличении цен летом 2018 года. Подорожание связано, в первую очередь, с увеличением стоимости чартерных рейсов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», к удорожанию чартеров, по мнению экспертов, ведут две причины: значительный рост стоимости авиатоплива в России и прогнозируемый дефицит самолетов.

Напомним, что в конце сентября с рынка ушла компания «ВИМ-Авиа». Перевозчика нельзя было назвать основным на чартерном рынке, отмечают специалисты, но «вывод из оборота» даже части его авиапарка будет ощутим: «Более негативный эффект в целом имеет сам факт, что количество независимых перевозчиков, работающих на чартерном рынке, сократилось. Это в меньшей мере повлияет на работу крупных компаний, но ограничивает конкуренцию и сокращает возможность для маневра небольшим туроператорам», – цитирует «Вестник АТОР» заместителя директора «НТК Интурист» Сергея Толчина.

Толчин отметил, что рост стоимости чартеров будет зависеть от направления: например, если летом 2017 года билеты в Сочи из Москвы под чартерный контракт стоили 8-9 тысяч рублей, то на следующее лето прогнозируемая цена уже достигает 15 тысяч рублей. Крымское направление, традиционно отличающее более высокими ценами – на 30% – 40% к сочинским, может подорожать меньше, но для пассажиров стоимость билетов изменится ощутимо. В среднем, рост цен на внутреннюю туристическую авиаперевозку в сравнении с прошлым сезоном может достигать 25%.

Еще одна – косвенная – причина роста цен на чартерную перевозку – усиление контроля властей над пунктуальностью выполнения рейсов российскими авиакомпаниями: соответствующим федеральным ведомствам поручено разработать предложения по этой проблеме до 8 декабря.

За систематические и крупные задержки перевозчиков будут ограничивать в допусках на чартеры, а возможно, и лишать их. Эти меры могут привести к еще большему дефициту провозных емкостей на авиарынке. В результате авиакомпании будут более сдержанно набирать обязательства, следовательно, туроператоры будут более ограничены в возможности расширять объемы перевозки на массовых направлениях – как российских, так и зарубежных.

Уже сейчас специалисты предполагают, что следующим летом количество кресел, например, в Турцию может сократиться в пользу других массовых направлений – Греции и Болгарии.

Единственным способом удачно войти в сезон туроператоры считают приведение объемов турпродукта в соответствие с пока дефицитным количеством авиабортов, отмечает «Вестник АТОР»: «Определенный дефицит провозных емкостей приведет к тому, что туроператоры не будут демпинговать, т.к. цена авиабилета должна закладываться в стоимость тура с определенной маржой. Игроки рынка будут продавать продукт по его нормальной и реальной стоимости», – считает гендиректор PEGAS Touristik Анна Подгорная.

Доля авиабилетов в общей стоимости тура зависит от дальности перелета и категории отеля: в среднем, по турецкому направлению летом билеты в турпакете составляют чуть больше трети цены. Если к этому прибавить и возможность реализации турецкими отельерами планов по увеличению своей маржинальности в будущем году, то общая стоимость туров может вырасти на 5% – 10%, а о «горящих предложений» не будет совсем.

Отметим: ценовые прогнозы и рассуждения о возможном «дефиците» турпакетов участники рынка завершают предложениями обратиться к раннему бронированию, пока в наличии есть не только места в самых популярных отелях по хорошим ценам, но и авиабилеты. Правда, если турецкие и греческие отельеры сейчас дают дисконт до 50%, то крымские и краснодарские – только 5% – 7%. А многие владельцы мест размещения в Крыму представляют себе раннее бронирование как резервирование мест по ценам минувшего сезона. Причем, если цены в ходе нового сезона снижаются, как, например, произошло во многих отелях в текущем году, на изменение стоимости в пользу клиента идут неохотно, либо вообще отказываются пересмотреть договоренности.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 28.11.17

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