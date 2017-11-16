российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 16 ноября 2017, 10:50 мск

Транспорт

  1. Транспорт
  2. 16 Ноябрь 2017

Пассажиров проблемных авиакомпаний спасет страховка

Пассажиров проблемных авиакомпаний спасет страховка

Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил создать фонд для вывоза пассажиров проблемных авиакомпаний после ситуации с «ВИМ-Авиа». Этой работой займутся Минтранс и Минфин совместно с «Аэрофлотом». Об этом сообщается на сайте кабмина.

Одним из вариантов системы, позволяющей оперативно покрывать расходы на вывоз пассажиров в случае прекращения деятельности авиакомпаний, может стать компенсационный фонд, формируемый за счет «обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика» или денежных средств, которые получает «Аэрофлот» от иностранных авиаперевозчиков за пролет над территорией России.

Предложения по созданию такой системы должны быть представлены в правительство до 22 ноября 2017 года, отмечается в документе.

Помимо этого, Медведев поручил Минтрансу, Минэкономразвития и Росавиации до 8 декабря разработать методику оценки финансово-экономического состояния авиакомпаний, которая обеспечивает «своевременное выявление рисков и угроз остановки операционной деятельности», и проработать «гибкие ограничительные меры» без приостановления действия сертификата эксплуатанта в отношении авиаперевозчика, отнесенного к группе риска остановки деятельности.

В этот же срок Минкульту, Минэкономики и Минтрансу велено провести анализ правовой базы, регулирующей отношения авиаперевозчиков, туроператоров и пассажиров при организации и осуществлении чартерных перевозок.

Как сообщал «Новый День», авиакомпания «ВИМ-Авиа» 25 сентября остановила чартерные рейсы из-за долгов. На тот момент билеты перевозчика приобрели почти 200 тысяч пассажиров, а за рубежом оказались почти 39 тысяч туристов, которые должны были лететь самолетами «ВИМ-Авиа». Проблему вывоза пассажиров решал Минтранс.

В ходе проверок, проведенных СКР, были выявлены факты, указывающие на то, что крах «ВИМ-Авиа» был следствием действий руководства, которое выводило средства за рубеж, оставляя компанию с миллиардными долгами. В результате Приволжским следственным управлением на транспорте СКР было возбуждено уголовное дело по ст. 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство».

В середине октября глава Ространснадзора Виктор Басаргин заявил, что после краха «ВИМ-Авиа» судьбу этой авиакомпании могут повторить еще до десяти перевозчиков. Он не назвал, какие именно авиакомпании находятся в «черном списке», но отметил, что ведомство внимательно за ними наблюдает.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.11.17

Свердловский облсуд заставил убрать выделенки с двух улиц в Екатеринбурге. / Бастрыкин взял на контроль проверку по факту ДТП с микроавтобусом в Ростовской области. / Дело «пьяного» мальчика: виновница смертельного ДТП получила реальный срок заключения. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»

Метки / Крах «ВИМ-Авиа»

Медведев: Наращивающие парк авиакомпании – финансовые пирамиды

Чартеры подорожают в угоду гарантий для пассажиров

Судьбу «ВИМ-Авиа» могут повторить ещё 10 авиакомпаний

СКР: руководство «ВИМ-Авиа» намеренно обанкротило компанию

Туры в Крым, Турцию и Грецию подорожают на 20% из-за краха «ВИМ-авиа»

Еще нескольким авиаперевозчикам грозит крах по примеру «ВИМ-Авиа»

Туроператоры потеряли на кризисе с «ВИМ-Авиа» почти $7 млн

Дворкович: Нашлись инвесторы, которые могут возродить «ВИМ-Авиа»

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Транспорт, Туризм, Экономика, Крах «ВИМ-Авиа»,

Новости партнеров

Транспорт, все новости

Северо-Запад /

Питерскому метро грозит затопление из-за нарушений при строительстве

Екатеринбург /

Свердловский облсуд заставил убрать выделенки с двух улиц в Екатеринбурге

Скандалы и происшествия /

Бастрыкин взял на контроль проверку по факту ДТП с микроавтобусом в Ростовской области

Москва /

Дело «пьяного» мальчика: виновница смертельного ДТП получила реальный срок заключения

Общество /

Депутаты хотят вернуть курилки в аэропорты

Голосование на сайте

Должна ли Россия отказаться от «Евровидения»?

Все новости