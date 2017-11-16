Пассажиров проблемных авиакомпаний спасет страховка

Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил создать фонд для вывоза пассажиров проблемных авиакомпаний после ситуации с «ВИМ-Авиа». Этой работой займутся Минтранс и Минфин совместно с «Аэрофлотом». Об этом сообщается на сайте кабмина.

Одним из вариантов системы, позволяющей оперативно покрывать расходы на вывоз пассажиров в случае прекращения деятельности авиакомпаний, может стать компенсационный фонд, формируемый за счет «обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика» или денежных средств, которые получает «Аэрофлот» от иностранных авиаперевозчиков за пролет над территорией России.

Предложения по созданию такой системы должны быть представлены в правительство до 22 ноября 2017 года, отмечается в документе.

Помимо этого, Медведев поручил Минтрансу, Минэкономразвития и Росавиации до 8 декабря разработать методику оценки финансово-экономического состояния авиакомпаний, которая обеспечивает «своевременное выявление рисков и угроз остановки операционной деятельности», и проработать «гибкие ограничительные меры» без приостановления действия сертификата эксплуатанта в отношении авиаперевозчика, отнесенного к группе риска остановки деятельности.

В этот же срок Минкульту, Минэкономики и Минтрансу велено провести анализ правовой базы, регулирующей отношения авиаперевозчиков, туроператоров и пассажиров при организации и осуществлении чартерных перевозок.

Как сообщал «Новый День», авиакомпания «ВИМ-Авиа» 25 сентября остановила чартерные рейсы из-за долгов. На тот момент билеты перевозчика приобрели почти 200 тысяч пассажиров, а за рубежом оказались почти 39 тысяч туристов, которые должны были лететь самолетами «ВИМ-Авиа». Проблему вывоза пассажиров решал Минтранс.

В ходе проверок, проведенных СКР, были выявлены факты, указывающие на то, что крах «ВИМ-Авиа» был следствием действий руководства, которое выводило средства за рубеж, оставляя компанию с миллиардными долгами. В результате Приволжским следственным управлением на транспорте СКР было возбуждено уголовное дело по ст. 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство».

В середине октября глава Ространснадзора Виктор Басаргин заявил, что после краха «ВИМ-Авиа» судьбу этой авиакомпании могут повторить еще до десяти перевозчиков. Он не назвал, какие именно авиакомпании находятся в «черном списке», но отметил, что ведомство внимательно за ними наблюдает.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.11.17

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