Медведев: Наращивающие парк авиакомпании – финансовые пирамиды

Правительство дополнительно проследит за финансовым состоянием авиакомпаний, которые резко наращивают парк самолетов. Такое поручение дал премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе совещания по вопросам совершенствования регулирования пассажирских авиаперевозок.

«Мы будем дополнительно отслеживать показатели компаний, которые активно наращивают свой авиапарк. Вроде бы и неплохо, когда авиапарк растёт, но, к сожалению, иногда это свидетельствует не о развитии авиакомпании, а о том, что авиакомпания постоянно берёт в лизинг новые самолёты, продаёт на них билеты, чтобы покрыть расходы на эксплуатацию уже имеющихся. Таким образом, возникает, по сути, пирамида, которая в конце концов заканчивается весьма и весьма прискорбно. Поэтому этот показатель нужно обязательно анализировать», – подчеркнул глава правительства.

Как сообщили в пресс-службе правительства РФ, он также сообщил, что существует второй элемент плана, который предусматривает защиту прав пассажиров и повышение ответственности авиаперевозчиков. «Понятно, что здесь речь пойдёт прежде всего о людях, которые оказались в заграничных аэропортах при задержке авиарейсов, – чтобы они не оставались без гостиниц, без питания. Нужно сделать всё, чтобы авиаперевозчики исполняли свои обязательства перед пассажирами», – заявил Дмитрий Медведев обращаясь к участникам совещания.

Также он отметил, что существует «целый ряд иных нормативных предложений, касающихся регулирования ситуации в целом, ответственности, отдельного ряда параметров, связанных с исполнением договора о перевозке воздушным транспортом, который заключается с каждым пассажиром на воздушном транспорте». «Давайте более подробно об этом поговорим», – предложил он.

Напомним, что подготовить предложения по мониторингу финансово-экономического состояния авиаперевозчиков поручил президент России Владимир Путин после кризиса с компанией «ВИМ-авиа». Парк «ВИМ-авиа», приостановившей из-за долгов операционную деятельность в сентябре, с начала прошлого года увеличился более чем в два раза, до 29 судов. В правительстве предложили обязать авиаперевозчиков ежемесячно отчитываться о производственных показателях и финансово-экономическом состоянии, если после пополнения парка кресельная емкость увеличилась на 15% и более.

Как писал «Новый День», в середине октября глава Ространснадзора Виктор Басаргин заявил, что после краха «ВИМ-Авиа» судьбу этой авиакомпании могут повторить еще до десяти перевозчиков. Он не назвал, какие именно авиакомпании находятся в «черном списке», но отметил, что ведомство внимательно за ними наблюдает. «Мы следим в режиме непрерывного мониторинга, – их порядка 6-10. На их деятельность мы смотрим напряжённо», – заявлял Басаргин.

Ранее директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко также заявлял, что еще несколько российских авиакомпаний находятся в группе риска и могут повторить судьбу «ВИМ-Авиа». По его словам, речь идет о чартерных перевозчиках, в отношении которых есть «очень негативная оценка» со стороны авиационных властей РФ.

Напомним, авиакомпания «ВИМ-Авиа» 25 сентября остановила чартерные рейсы из-за недостатка средств. На тот момент билеты перевозчика приобрели почти 200 тысяч пассажиров, а за рубежом оказались почти 39 тысяч туристов, которые должны были лететь самолетами «ВИМ-Авиа».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 08.11.17

Врачи разрешили скандальной стритрейсерше Маре Багдасарян управлять автомобилем. / Для борьбы с мошенниками в России создадут единую базу автовладельцев. / Вступили в силу новые правила проезда перекрестков с круговым движением. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»