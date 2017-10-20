Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 20 октября 2017, 17:19 мск

российское информационное агентство 18+

Москва

,

Судьбу «ВИМ-Авиа» могут повторить ещё 10 авиакомпаний

Судьбу «ВИМ-Авиа» могут повторить ещё 10 авиакомпаний

Глава Ространснадзора Виктор Басаргин заявил, что после краха «ВИМ-Авиа» судьбу этой авиакомпании могут повторить еще до десяти перевозчиков. Он не назвал, какие именно авиакомпании находятся в «черном списке», но отметил, что ведомство внимательно за ними наблюдает. «Мы следим в режиме непрерывного мониторинга, – их порядка 6-10. На их деятельность мы смотрим напряжённо», – заявил Басаргин на пресс-конференции, передает «Интерфакс».

Что касается «ВИМ-Авиа», то в текущем году, как отметил Басаргин, «ведомство выполнило несколько ее проверок в части обеспечения транспортной безопасности».

Стоит отметить, что ранее директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко также заявлял, что еще несколько российских авиакомпаний находятся в группе риске и могут повторить судьбу «ВИМ-Авиа». По его словам, речь идет о чартерных перевозчиках, в отношении которых есть «очень негативная оценка» со стороны авиационных властей РФ.

Напомним, авиакомпания «ВИМ-Авиа» 25 сентября остановила чартерные рейсы из-за недостатка средств. На тот момент билеты перевозчика приобрели почти 200 тысяч пассажиров, а за рубежом оказались почти 39 тысяч туристов, которые должны были лететь самолетами «ВИМ-Авиа».

Как сообщал «Новый День», в ходе проверок были выявлены факты, указывающие на то, что крах перевозчика «ВИМ-Авиа» был следствием действий руководства, которое выводило средства за рубеж, оставляя компанию с миллиардными долгами. В результате Приволжским следственным управлением на транспорте СКР возбуждено уголовное дело по ст. 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство».

По данным следствия, собственники «ВИМ-Авиа» заключали невыгодные сделки, главной целью которых был вывод активов за границу в пользу аффилированных организаций, сообщает пресс-служба СКР. При этом окончательная сумма к оплате в договорах не указывалась, что влекло многократное увеличение затрат авиакомпании.

Кроме того, чтобы ввести в заблуждение кредиторов, которые оценивали финансовое состояние перевозчика, руководство «ВИМ-Авиа» поручало бухгалтерам искажать отчетность, а именно – показывать прибыль вместо убытка за счет подложных сведений о дате принятия затрат на учет, а также отражать выручку за рейсы, которые еще не были осуществлены.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 20.10.17

В Москве умерла пациентка косметологической клиники. / Греф вынес приговор программистам: «Ваш век завершен». / Наказать Путина за отсутствие спасжилета не получилось.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки / Крах «ВИМ-Авиа»

СКР: руководство «ВИМ-Авиа» намеренно обанкротило компанию

Туры в Крым, Турцию и Грецию подорожают на 20% из-за краха «ВИМ-авиа»

Еще нескольким авиаперевозчикам грозит крах по примеру «ВИМ-Авиа»

Туроператоры потеряли на кризисе с «ВИМ-Авиа» почти $7 млн

Дворкович: Нашлись инвесторы, которые могут возродить «ВИМ-Авиа»

Пассажиров «ВИМ-Авиа» начали подсаживать в самолеты «Аэрофлота» и S7

Министр транспорта РФ получил официальный «нагоняй» за «ВИМ-Авиа»

Туроператоры предложили ужесточить требования к чартерным авиаперевозчикам
Публикации с меткой

В рубриках / Метки

, , , , , , , , , , , , , , , ,

Новости партнеров

Москва, все новости

В Москве умерла пациентка косметологической клиники

Экономика /

Греф вынес приговор программистам: «Ваш век завершен»

Общество /

Наказать Путина за отсутствие спасжилета не получилось

Общество /

Следователи пошли по школам: детей предупредили о плохих последствиях участия в протестах

Здоровье /

Плохая экология убивает в три раза больше людей, чем СПИД, туберкулез и малярия

Голосование на сайте

Поддерживаете ли вы создание Малороссии на востоке Украины?
Все новости