Судьбу «ВИМ-Авиа» могут повторить ещё 10 авиакомпаний

Глава Ространснадзора Виктор Басаргин заявил, что после краха «ВИМ-Авиа» судьбу этой авиакомпании могут повторить еще до десяти перевозчиков. Он не назвал, какие именно авиакомпании находятся в «черном списке», но отметил, что ведомство внимательно за ними наблюдает. «Мы следим в режиме непрерывного мониторинга, – их порядка 6-10. На их деятельность мы смотрим напряжённо», – заявил Басаргин на пресс-конференции, передает «Интерфакс».

Что касается «ВИМ-Авиа», то в текущем году, как отметил Басаргин, «ведомство выполнило несколько ее проверок в части обеспечения транспортной безопасности».

Стоит отметить, что ранее директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко также заявлял, что еще несколько российских авиакомпаний находятся в группе риске и могут повторить судьбу «ВИМ-Авиа». По его словам, речь идет о чартерных перевозчиках, в отношении которых есть «очень негативная оценка» со стороны авиационных властей РФ.

Напомним, авиакомпания «ВИМ-Авиа» 25 сентября остановила чартерные рейсы из-за недостатка средств. На тот момент билеты перевозчика приобрели почти 200 тысяч пассажиров, а за рубежом оказались почти 39 тысяч туристов, которые должны были лететь самолетами «ВИМ-Авиа».

Как сообщал «Новый День», в ходе проверок были выявлены факты, указывающие на то, что крах перевозчика «ВИМ-Авиа» был следствием действий руководства, которое выводило средства за рубеж, оставляя компанию с миллиардными долгами. В результате Приволжским следственным управлением на транспорте СКР возбуждено уголовное дело по ст. 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство».

По данным следствия, собственники «ВИМ-Авиа» заключали невыгодные сделки, главной целью которых был вывод активов за границу в пользу аффилированных организаций, сообщает пресс-служба СКР. При этом окончательная сумма к оплате в договорах не указывалась, что влекло многократное увеличение затрат авиакомпании.

Кроме того, чтобы ввести в заблуждение кредиторов, которые оценивали финансовое состояние перевозчика, руководство «ВИМ-Авиа» поручало бухгалтерам искажать отчетность, а именно – показывать прибыль вместо убытка за счет подложных сведений о дате принятия затрат на учет, а также отражать выручку за рейсы, которые еще не были осуществлены.

Москва, Ольга Ветрова

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