Зять Ельцина уволен из Минтранса после краха «ВИМ-Авиа»

Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увольнении заместителя министра транспорта Валерия Окулова, зятя первого президента РФ Бориса Ельцина, экс-главы «Аэрофлота». Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. В распоряжении указывается, что Окулов отставлен в связи с переходом на другую работу.

Стоит отметить, что Окулов являлся куратором авиационной отрасли в Минтрансе. Его отставка произошла после краха «ВИМ-Авиа».

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщало о скором уходе Окулова со своей должности. Один из источников издания отмечал, что формальной причиной станет «солидный возраст». В апреле Окулову исполнилось 65 лет: согласно закону о гражданской службе по достижении этого возраста чиновники могут уйти на пенсию или должны заключить срочный контракт на год. Однако ряд экспертов авиаотрасли связывали увольнение с ситуацией вокруг авиакомпании «ВИМ-Авиа», остановившей в конце сентября свою деятельность из-за огромных долгов.

Как сообщал «Новый День», авиакомпания «ВИМ-Авиа» остановила чартерные рейсы 25 сентября. На тот момент билеты перевозчика приобрели почти 200 тысяч пассажиров, а за рубежом оказались почти 39 тысяч туристов, которые должны были лететь самолетами «ВИМ-Авиа». Проблему вывоза пассажиров решал Минтранс.

В ходе проверок, проведенных СКР, были выявлены факты, указывающие на то, что крах «ВИМ-Авиа» был следствием действий руководства, которое выводило средства за рубеж, оставляя компанию с миллиардными долгами. В результате Приволжским следственным управлением на транспорте СКР было возбуждено уголовное дело по ст. 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство».

В середине октября глава Ространснадзора Виктор Басаргин заявил, что после краха «ВИМ-Авиа» судьбу этой авиакомпании могут повторить еще до десяти перевозчиков. Он не назвал, какие именно авиакомпании находятся в «черном списке», но отметил, что ведомство внимательно за ними наблюдает.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 24.11.17

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