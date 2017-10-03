Еще нескольким авиаперевозчикам грозит крах по примеру «ВИМ-Авиа» / В «Турпомощи» рассказали о компаниях, находящихся в группе риске

Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко заявил, что еще несколько российских авиакомпаний находятся в группе риске и могут повторить судьбу «ВИМ-Авиа». Речь идет о чартерных перевозчиках, в отношении которых есть «очень негативная оценка» со стороны авиационных властей РФ, пояснил он.

«Есть чартерные компании, считается, что они находятся в группе риска. К ним со стороны авиационных властей есть достаточное количество вопросов, – цитирует слова Осауленко «Интерфакс». – Но как эти вопросы решать, на данный момент, авиационные власти пока не знают». При этом он предпочел не раскрывать название данных авиакомпаний.

Глава «Турпомощи» также сообщил о проработке ряда мер с туроператорами, которые должны изменить ситуацию. При этом Осауленко указал, что авиавласти после банкротства «Трансаэро» в 2015 году должны были принять действия по законодательному регулированию, направленные на предотвращение подобных случаев, по примеру тех, какие были предприняты в туристической отрасли после краха ряда крупных туроператоров в 2014 году.

Как информировал «Новый День», авиакомпания «ВИМ-Авиа» 25 сентября остановила чартерные рейсы из-за недостатка средств. На тот момент билеты перевозчика приобрели почти 200 тысяч пассажиров, а за рубежом оказались почти 39 тысяч туристов, которые должны были лететь самолетами «ВИМ-Авиа».

Президент России Владимир Путин в связи с кризисной ситуацией вокруг этой авиакомпании объявил неполное служебное несоответствие министру транспорта Максиму Соколову и обратил внимание вице-премьера Аркадия Дворковича на то, что он уделяет мало внимания транспортной отрасли. По информации Дворковича, озвученную накануне, чартерную программу «ВИМ-Авиа» планируется завершить к 5-7 октября. Дальнейшая судьба авиакомпании пока не известна, но, по словам вице-премьера, есть инвесторы, рассматривающие возможность ее покупки с долгами. Он также сообщил, что в правительстве готовится законопроект об усилении ответственности авиаперевозчиков. В документе, в частности, будет прописана более жесткая система контроля деятельности авиакомпаний, введены показатели их финансовой устойчивости, а также введено страхование пассажиров от ситуаций, подобных той, что произошла с «ВИМ-Авиа». Дворкович отметил, что законопроект будет готов в ближайшие недели и внесен в кабмин. Премьер Дмитрий Медведев в свою очередь потребовал ускорить работу над документом.

По данным на 2 октября, за границей оставались еще 13,5 тысяч российских туристов с билетами на рейсы «ВИМ-Авиа», сообщают «Вести АТОР». Они отдыхают на Кипре, Талии (Римини), на Тенерифе (Испания) и турецких курортах. Эти туристы будут возвращаться в Россию согласно датам, указанным в купленных билетах. Вместо «ВИМ-Авиа» рейсы (как завозные, так и вывозные) будут выполнять другие перевозчики: «Ред Вингс», «Ямал», «Уральские авиалинии», Atlasglobal, Ellin Air.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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