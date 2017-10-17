СКР: руководство «ВИМ-Авиа» намеренно обанкротило компанию

В ходе прокурорских проверок были выявлены факты, указывающие на то, что крах перевозчика «ВИМ-Авиа» был следствием действий руководства, которое выводило средства за рубеж, оставляя компанию с миллиардными долгами. В результате Приволжским следственным управлением на транспорте СКР возбуждено уголовное дело по ст. 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство».

Собственники «ВИМ-Авиа» заключали невыгодные сделки, главной целью которых был вывод активов за границу в пользу аффилированных организаций, сообщает пресс-служба СКР. При этом окончательная сумма к оплате в договорах не указывалась, что влекло многократное увеличение затрат авиакомпании.

Кроме того, чтобы ввести в заблуждение кредиторов, которые оценивали финансовое состояние перевозчика, руководство «ВИМ-Авиа» поручало бухгалтерам искажать отчетность, а именно, показывать прибыль вместо убытка за счет подложных сведений о дате принятия затрат на учет, а также отражать выручку за рейсы, которые еще не были осуществлены.

Напомним, в 25 сентября авиакомпания «ВИМ-Авиа» сообщила о прекращении чартерных полетов из-за отсутствия денег. На тот момент билеты перевозчика приобрели почти 200 тысяч пассажиров, а за рубежом оказались почти 39 тысяч туристов, которые должны были лететь самолетами «ВИМ-Авиа». По оценкам экспертов, долг авиакомпании составляет около 10 млрд рублей, а самолеты, взятые на условиях аренды, находятся под угрозой ареста.

Президент РФ Владимир Путин в связи с кризисом вокруг «ВИМ-Авиа» объявил неполное служебное несоответствие министру транспорта Максиму Соколову и обратил внимание вице-премьера Аркадия Дворковича на то, что он недостаточно внимания уделяет транспортной отрасли.

7 октября авиакомпания совершила последний рейс. По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, в чартерных перевозках «ВИМ-Авиа» занимала 15% рынка, в настоящее время в стране не осталось авиаперевозчика, который мог бы транспортировать столько туристов по такой цене, как «ВИМ-Авиа».

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 17.10.17

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