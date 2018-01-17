Власти РФ готовы закрыть закредитованные авиакомпании

Российские авиакомпании разделят на три категории – с приемлемым, средним и высоким уровнем долга. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на источники в авиаотрасли. Это сделано, чтобы уделять пристальное внимание чрезмерно закредитованным предприятиям, и в случае ухудшения их положения ограничивать полеты. Обновленную оценку подготовили специалисты Аналитического центра при правительстве РФ и Минтранса. Цель нововведений – профилактика ситуаций, в которой оказалась авиакомпания «ВИМ-Авиа» и тысячи ее пассажиров.

По словам источника издания в авиаотрасли, новый порядок оценки может существенно изменить рынок воздушных перевозок. «Это предложение ведет к расчистке рынка, после которой останется только десяток крупнейших компаний. Региональные перевозчики и авиакомпании-середняки с 1-2 десятками магистральных самолетов не смогут пройти оценку по новой методике, если она будет утверждена. У многих из них имеются большие кредитные портфели, но сейчас авиакомпании не обязаны раскрывать остатки на своих счетах», – рассказал источник.

Эксперт в сфере авиационного права и экономики Сергей Детенышев считает нецелесообразным любые ограничительные меры в отношении перевозчиков, находящихся в сложной финансовой ситуации, так как это не снимает проблему вывоза застрявших пассажиров. «Административная остановка полетов авиакомпании равносильна ее преднамеренному банкротству. Более актуальна была бы разработка механизмов устранения негативных социальных последствий дефолта по обязательствам. Имеет смысл в первую очередь создать механизм вывоза пассажиров, будь то система страхования, строка в бюджете или что-то иное. По результатам работы такого механизма можно будет или скорректировать, или вообще отменить за ненадобностью мониторинг авиакомпаний», – считает Сергей Детенышев.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 17.01.18

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