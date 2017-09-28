«ВИМ-Авиа» совершит последний рейс 15 октября / Розыском собственника авиакомпании займется полиция

Аэропорты и топливозаправочные компании готовы обслуживать рейсы «ВИМ-Авиа» до 15 октября. После этой даты перевозка пассажиров регулярных рейсов будет прекращена. Об этом сообщило Министерство транспорта. Что касается чартерных рейсов, ведомству удалось договориться с другими авиакомпаниями, которые вывезут застрявших за рубежом туристов. Однако в Российском союзе туриндустрии (РСТ) отметили, что в России попросту нет свободных самолетов, найти их можно только на иностранных рынках.

«Практически завершена разработка плана по перевозке пассажиров регулярных рейсов «ВИМ-Авиа». Перевозка пассажиров регулярных рейсов будет осуществляться вплоть до 15 октября. С 16 октября она будет прекращена. Пассажирам с датой выполнения регулярного рейса с 16 октября и далее рекомендуется для возврата денежных средств сдавать билеты по месту их приобретения», – говорится в сообщении Минтранса.

В ведомстве уточнили, что руководство аэропорта Домодедово приняло решение выпустить пять самолетов «ВИМ-Авиа» во Внуково, которые ранее были остановлены за долги в размере более 500 млн рублей. Благодаря этому 2 тысячи пассажиров смогут вернуться из турецкой Антальи в Москву. Кроме того, авиакомпания Red Wings выполнит чартерный рейс из итальянского Римини.

По словам пресс-секретаря РСТ Ирины Тюриной, главная проблема пассажиров «ВИМ-Авиа» состоит в том, что в России нет свободных самолетов для вывоза туристов из-за рубежа. Эту задачу можно было бы решить за счет иностранных авиакомпаний, пишет «Интерфакс-Туризм».

«Турецкие перевозчики готовы были принять пассажиров «ВИМ-Авиа» только в том случае, если получат разрешение на полеты на весь сезон, но российское ведомство не готово было на это пойти и тянуло до последнего. И только когда стала очевидна безвыходность положения, дала иностранцам допуски, причем только на региональных маршрутах, а не на рейсах из Москвы и Петербурга. Поэтому сейчас проблем здесь больше всего», – рассказала Тюрина. Представитель РСТ напомнила, что в настоящее время туроператоры продлевают пребывание россиян на турецких курортах за свой счет.

Накануне президент РФ Владимир Путин публично обрушился с жесткой критикой в адрес министра транспорта РФ Максима Соколова в связи с коллапсом авиаперевозок из-за краха авиакомпании «ВИМ-Авиа». Глава государства объявил главному транспортнику неполное служебное соответствие, и дал понять, что Соколов может лишиться своего поста. Дело в том компания полностью соответствовала всем критериям, которые предъявляются к перевозчикам. «Что это за критерии такие? Критериям соответствует, а работать не может», – возмутился глава государства.

Тем временем, глава Росавиации Александр Нерадько озвучил общую сумму кредиторской задолженности «ВИМ-Авиа». Долги компании составляют 7 млрд рублей. Примечательно, что владелец авиакомпании Рашид Мурсекаев не явился на специальное совещание, на котором планировалось обсудить финансовые обязательства бизнесмена, передает РИА «Новости».

Более того, собственник заявил, что «ему надоело работать в авиации, он готов за рубль продать свой бизнес и расстаться». Нерадько сделал вывод, что Мурсекаев мог покинуть страну. «В официальном порядке мы проинформировали об этой ситуации правоохранительные органы, что не можем разыскать собственника предприятия», – сказал глава Росавиации.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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