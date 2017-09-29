Туроператоры предложили ужесточить требования к чартерным авиаперевозчикам

Ассоциация туроператоров России (АТОР) обратилась к Минтрансу с предложением сделать рынок чартерных перевозок более прозрачным и ужесточить ответственность авиакомпаний, которые выписывают билеты только в одну сторону, несмотря на полную оплату. По мнению игроков туристического рынка, это поможет избежать ситуаций, подобных той, что случилась с «ВИМ-Авиа».

«АТОР предлагает сделать открытым для туроператоров сам порядок выдачи допусков авиакомпаниям. Кроме этого, по мнению членов АТОР, необходимо публиковать в открытом доступе (например, на сайте Росавиации) актуальные сведения о емкостях перевозчиков, об имеющемся воздушном парке и планируемом вводе новых воздушных судов в парк авиакомпании и других параметрах, характеризующих ее реальные возможности по перевозке туристов. В том числе, всем игрокам рынка должен быть доступен и крайне важный для туристической отрасли параметр: количество заключенных авиакомпанией контрактов на чартерную перевозку в текущем сезоне» – говорится на сайте Ассоциации.

Правила деятельности на чартерном авиарынке АТОР предлагает закрепить законодательно, а также установить равную ответственность и обязательства авиакомпаний перед пассажирами как регулярных, так и чартерных рейсов.

Помимо этого, туроператоры считают, что необходимо «усилить мониторинговую и контрольную функцию Росавиации для своевременного выявления проблемных перевозчиков на чартерном авиарынке». В АТОР также поддержали идею создания при Росавиации резервного фонда. Ранее предложение озвучил глава ведомства Александр Нерадько. Он отметил, что миллиардный страховой резерв можно сформировать за счет отчислений с каждого билета в размере 10 рублей.

Туроператоры напомнили о практике «ВИМ-Авиа», которая выписывала билет в одну сторону для пассажиров чартерных рейсов, несмотря на то, что оплачен был перелет туда/обратно. В этой связи АТОР выступает за законодательно установленное требование об обязательной выписке билетов в обе стороны, а авиакомпании, нарушающие это правило, должны быть наказаны существенными штрафами.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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