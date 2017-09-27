Последствия краха «ВИМ-Авиа»: Путин обрушился с жесткой критикой на министра транспорта РФ

Сегодня президент РФ Владимир Путин публично обрушился с жесткой критикой в адрес министра транспорта РФ Максима Соколова в связи с коллапсом авиаперевозок из-за краха авиакомпании «ВИМ-Авиа». Глава государства объявил главному транспортнику неполное служебное соответствие, и дал понять, что Соколов может лишиться своего поста. Досталось «на орехи» и вице-премьеру Аркадию Дворковичу.

«Максим Юрьевич [Соколов] мне сказал, что это компания («ВИМ-Авиа») полностью соответствовала всем критериям, которые предъявляются к авиационным компаниям, к перевозчикам. Он мою реакцию знает, не буду повторять, в одной части только повторюсь. Если вы выработали такие критерии, то чего они стоят, если за ними ничего не видно? Что это за критерии такие? Критериям соответствует, а работать не может», – сказал Путин (цитата по стенограмме пресс-службы Кремля).

Глава государства обратил внимание, что «десятки тысяч людей оказались в очень сложной ситуации». «Хорошо, если бы это было в первый раз, но это же годами все продолжается. И мы никак не можем выработать нормальное правовое регулирование, действенное и эффективное», – подчеркнул президент и сравнил ситуацию с авиаперевозками с вечной проблемой дольщиков и незаконного строительства жилья.

«Я прекрасно понимаю, что хочется создать условия для нормального ведения бизнеса, не хочется обременять бизнес дополнительными издержками, связанными с различными формами обеспечения интересов людей, страхования и так далее. Но без этого нормального бизнеса тоже быть не может. В конце концов, бизнес – не для бизнесменов, а для людей, которые пользуются этими услугами», – отметил Путин.

Вместе с тем президент раскритиковал также курирующего транспорт вице-премьера Аркадия Дворковича. «Вы недостаточно внимания уделяете этой отрасли. Недостаточно. Может быть, Вы перегружены слишком? Мы уже говорили об этом», – сказал Путин.

«И хочу Министру сказать, – продолжил глава государства, – я объявляю вам неполное служебное соответствие. Если справитесь с этой ситуацией быстро и эффективно, тогда мы подумаем с Дмитрием Анатольевичем (Медведевым), что делать с неполным служебным соответствием. Если не справитесь, тоже подумаем».

Путин поручил Соколову «быстро и эффективно проблему эту закрыть».

«И не только эту проблему закрыть, а представить предложения по урегулированию ситуации в целом, по усилению нормативно-правового регулирования этой сферы деятельности, по повышению ответственности перевозчиков. И контроль нужно наладить за тем, как исполняются нормы, требования и соответствующие критерии. Они действенными должны быть, понятными и прозрачными», – подчеркнул Путин.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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