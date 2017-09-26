АТОР: закрытие чартеров «ВИМ-Авиа» может привести к коллапсу российского туррынка

Авиакомпании «ВИМ-Авиа» заявила о закрытии всех без исключения чартерных рейсов. В Ассоциации туроператоров (АТОР) посчитали, что это решение отразится на 100 тысячах российских туристов, обязательства по перевозке за рубеж которых взяла на себя «ВИМ-Авиа». При этом туроператоры не имеют средств, чтобы повторно оплатить трансфер другим авиакомпаниям, по оценкам экспертов, на это потребуется на менее 10 млн долларов.

АТОР направила в адрес правительства России обращение с просьбой вмешаться в ход разрешения ситуации с неплатежеспособностью «ВИМ-Авиа». По данным Ассоциации, авиакомпания задолжала 1 млрд рублей за обслуживание самолетов, половина этой суммы – долги перед базовым аэропортом «Домодедово». Кроме того, перевозчик уже четыре месяца не выполняет обязательства перед лизингодателями, а значит, может лишиться своих главных активов – самолетов.

«ВИМ-Авиа» осуществляла несколько десятков чартерных рейсов в неделю. По предварительной оценке, авиакомпания до конца летнего сезона взяла на себя обязательства перевезти около 200 тысяч пассажиров – в том числе порядка 100 тысяч российских туристов, которые запланировали отдых в России и за рубежом, – говорится в обращении АТОР. – Остановка деятельности авиакомпании в первую очередь отразится на этих рейсах, что приведет к коллапсу на туристическом и авиационном рынках, который грозит обернуться значительным репутационным ущербом для органов исполнительной власти, субъектов туристического рынка, и широким недовольством рядовых граждан».

Ранее в Росавиации по итогам совещания по вопросам операционной деятельности перевозчика заявили, что «ВИМ-Авиа» не имеет ни оборотных, ни заемных средств для продолжения работы собственными силами, передает «Интерфакс». В настоящее время госорганы рассматривают возможности продолжения перевозок пассажиров авиакомпании. В качестве одной из мер предлагается введение антикризисного управления и отстранение существующего руководства от контроля за экономической деятельностью.

В ведомстве отметили, что продолжается работа и с кредиторами «ВИМ-Авиа», которые сохраняют интерес к авиакомпании, «но только в случае коренного изменения ее финансовой модели». Примечательно, что при проведении мониторинга финансово-экономического состояния перевозчика в Росавиацию поступала бухгалтерская отчетность, согласно которой состояние авиакомпании было удовлетворительным.

Напомним, в связи с многочисленными задержками авиарейсов «ВимАВИА» попала под прокурорскую проверку. Вместе с тем, выяснилось, что в авиакомпании существует задержка с выплатой заработной платы сотрудникам. Долг работодателя составил более 206 млн. рублей. В этой связи Татарской транспортной прокуратурой внесено представление руководству «Вим-Авиа», а также возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном статьей. 5. 27 КоАП РФ в отношении самого юридического лица и его руководителя.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.09.17

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