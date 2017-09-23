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Нет денег: Стали известны причины задержки рейсов «Вим-Авиа»

Нет денег: Стали известны причины задержки рейсов «Вим-Авиа»

Стали известны причины длительный задержки вылета 14 рейсов авиакомпании «Вим-Авиа» из столичного аэропорта «Домодедово». Как сообщил представитель Росавиации, это связано с задолженностью перевозчика перед топливо-заправочными организациями.

В ведомстве уточнили, что утром в субботу топ-менеджмент авиакомпании завершил переговоры о предоставлении гарантийных обязательств, которые позволят осуществить в ближайшие дни запланированные ранее рейсы, передает РИА «Новости».

Между тем до последнего времени данные на онлайн-табло «Домодедово» по-прежнему свидетельствуют, что задержанные авиарейсы не вылетели. В частности, со вчерашнего вечера отложены вылеты в Симферополь, Магадан, Благовещенск и Санкт-Петербург. Аналогичный статус «будет информация» касается ряда сегодняшний рейсов ночных и утренних рейсов в Сочи, Краснодар, Дубай, Энфида, Льеж, Анталью, Салоники, Римини и Ереван. Сотни пассажиров продолжают ожидать самолеты непосредственно в аэропорту.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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