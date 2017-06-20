Прокуратура завела дело на «Вим-Авиа» за массовые задержки рейсов

Приволжская транспортная прокуратура возбудила административное дело в отношении авиакомпании «Вим-Авиа» и ее генерального директора Александра Кочнева за массовые задержки и срывы рейсов. В ходе проверок также выяснилось, что к полетам допускались уставшие пилоты, что могло привести к катастрофическим последствиям.

Надзорное ведомство установило, что только за период с 28 мая по 12 июня «Вим-Авиа» было допущено 173 задержки рейсов продолжительностью свыше 2 часов. Из них 52 регулярных авиарейса и 121 – чартерный. Причины сбоев в расписании – поздние прибытия воздушных судов, технические неисправности лайнеров и отсутствие нужного количества резервных самолетов.

«Приволжская транспортная прокуратура возбудила дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией), в отношении авиакомпании и ее генерального директора Александра Кочнева», – сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Материалы направлены мировому судье в Сабинском районе Татарстана для рассмотрения по существу.

Кроме того, выявлены факты нарушения режима рабочего времени пилотов. Так, к управлению допускались пилоты, отдохнувших менее установленной нормы еженедельного отдыха. В связи с этим против командиров летных отрядов Владимира Губанова и Виталия Гвозденко возбуждены административные производства по ч. 8 ст. 11.5 КоАП РФ (допуск к управлению воздушным судном лица, не имеющего на то права).

Одновременно в Межрегиональное территориальное управление воздушного транспорта Центральных районов Федерального агентства воздушного транспорта направлена информация о необходимости контроля за соблюдением сертификационных требований.

Как сообщал «Новый День», массовые задержки рейсов и срыв расписания полетов «Вим-Авиа» произошли также на Урале, в результате чего пострадали, согласно подсчетам туроператоров, 18-25 тысяч пассажиров.

«Мы посчитали, что на Урале пострадали порядка 18-25 тысяч туристов, это не только те, кто должен был лететь из Кольцово, но и туристы из Тюмени, Челябинска, Нижневартовска и других городов, – рассказал сегодня исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 20.06.17

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