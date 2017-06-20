На Урале от задержек и отмен рейсов «ВИМ-Авиа» пострадали 18-25 тысяч человек

На Урале из-за проблем с рейсами авиакомпании «ВИМ-Авиа» пострадали 18-25 тысяч человек, сколько из них остались без летнего отдыха посчитать сложно, поскольку кто-то выбрал перенос даты вылета на более позднюю. При этом в турсообществе обещали, что в ближайшие две недели «ВИМ-Авиа» возобновит большинство полётных программ.

«Мы посчитали, что на Урале пострадали порядка 18-25 тысяч туристов, это не только те, кто должен был лететь из Кольцово, но и туристы из Тюмени, Челябинска, Нижневартовска и других городов, – рассказал сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. – В Тюмени, например, одним из крупных операторов была заявлена программа в Турцию, должно было полететь до 8 тысяч человек. Оператор принял решение и перевёл большую часть туристов на рейсы других авиакомпаний из Екатеринбурга с существенными материальными потерями для себя. Но разница ситуации с 2014 годом в том, что сейчас программы осуществляли крупные надежные операторы, у которых есть оборотные средства. И маловероятно, что кто-то из них уйдёт с рынка».

Также, как ранее писал NDNews.ru, были сняты полётные программы оператора «Интурист» из Екатеринбурга в Сочи и Крым. Пока не известно, восстановлены ли полёты, но даже если нет, они скоро возобновятся.

По слова Михаила Мальцева, при решении проблем с «ВИМ-Авиа» власти страны напоминают о приоритетах российского юга.

«Скоро объемы перевозки будут восстановлены или привлекут другие авиакомпании, и тогда появится возможность восстановить вылеты в Сочи и Крым. Думаю, это произойдёт в конце июня», – рассказал спикер.

Добавим, что сегодня туристам предлагают четыре варианта, если рейс «ВИм-Авиа» не состоится: перенос даты вылета на более позднюю, возврат средств, замораживание денег на депозите турагентства для отдыха в дальнейшем, либо можно за свой счёт добраться до места и отдыхать в тех отелях, в которых планировали.

Как рассказала сегодня на пресс-конференции директор крупной турагентсткой сети «РТ Плюс» Галина Терещенко, сегодня проблемы с каждым туристом решаются индивидуально.

«Туристам, у которых отменились вылеты на самые ближайшие даты, мы сами возвращаем деньги из собственных средств, а уже потом юридически решаем вопрос о возврате денег туроператоров. По тем, кто должен был вылетать позже, тоже предлагаем решения. Нет ни одного туриста, который бы остался без отдыха и без денег», – резюмировала Галина Терещенко.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 20.06.17

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