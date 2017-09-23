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Сотни пассажиров «Вим-Авиа» застряли в «Домодедово»: задержаны 14 рейсов

Сотни пассажиров «Вим-Авиа» застряли в «Домодедово»: задержаны 14 рейсов

В аэропорту «Домодедово» задержаны 14 рейсов авиакомпании «Вим-Авиа». Как следует из данных на аэровокзала, ориентировочная отправка лайнеров назначена на полдень, однако точных данных пока нет. Пассажирам объявлено «будет информация».

В частности, со вчерашнего вечера отложены вылеты в Симферополь, Магадан, Благовещенск и Санкт-Петербург. Аналогичный статус «будет информация» касается ряда сегодняшний рейсов ночных и утренних рейсов в Сочи, Краснодар, Дубай, Энфида, Льеж, Анталью, Салоники, Римини и Ереван.

О причинах задержек рейсов не сообщается. Многие пассажиры вынуждены ожидать вылета непосредственного в аэропорту.

Стоит отметить, что это не первый подобный случай с авиакомпанией «Вим-Авиа». В конце июня приволжская транспортная прокуратура возбудила административное дело в отношении авиакомпании «Вим-Авиа» и ее генерального директора Александра Кочнева за массовые задержки и срывы рейсов.

Тогда надзорное ведомство установило, что только за период с 28 мая по 12 июня «Вим-Авиа» было допущено 173 задержки рейсов продолжительностью свыше 2 часов. Из них 52 регулярных авиарейса и 121 – чартерный. Причины сбоев в расписании – поздние прибытия воздушных судов, технические неисправности лайнеров и отсутствие нужного количества резервных самолетов.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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