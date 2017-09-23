«Временные трудности»: «Вим-Авиа» объяснила массовую задержку рейсов «сезонным спадом»

Авиакомпания «Вим-Авиа», сотни пассажиров которой почти на сутки застряли в столичном аэропорту «Домодедово» из-за отмены рейсов, назвала кризисную ситуацию «временными трудностями», которые связаны с «традиционным сезонным спадом, что привело к спорам хозяйствующих субъектов».

Как сообщал «Новый День», со вчерашнего дня до последнего момента сорван вылет 14 рейсов. В частности, отложены пятничные самолеты в Симферополь, Магадан, Благовещенск и Санкт-Петербург. Аналогичная ситуация касается ряда сегодняшних рейсов в Сочи, Краснодар, Дубай, Энфида, Льеж, Анталью, Салоники, Римини и Ереван.

В авиакомпании после длительного молчания наконец-то пояснили, «был проведен ряд консультаций с государственными органами, контролирующими авиационную отрасль, а также переговоров с партнерами авиакомпании».

«В данный момент достигнуты предварительные соглашения, что должно привести к исправлению ситуации. Разрабатывается план урегулирования ситуации совместно с финансовыми организациями, принявшими решение поддержать авиакомпанию», – говорится в сообщении «Вим-Авиа».

Ранее представитель Росавиации пояснял, что массовая задержка рейсов связана с задолженностью перевозчика перед топливо-заправочными организациями.

В ведомстве уточнили, что утром в субботу топ-менеджмент авиакомпании завершил переговоры о предоставлении гарантийных обязательств, которые позволят осуществить в ближайшие дни запланированные ранее рейсы.

Стоит отметить, что это не первый подобный случай с авиакомпанией «Вим-Авиа». В конце июня приволжская транспортная прокуратура возбудила административное дело в отношении авиакомпании «Вим-Авиа» и ее генерального директора Александра Кочнева за массовые задержки и срывы рейсов.

Тогда надзорное ведомство установило, что только за период с 28 мая по 12 июня «Вим-Авиа» было допущено 173 задержки рейсов продолжительностью свыше 2 часов. Из них 52 регулярных авиарейса и 121 – чартерный. Причины сбоев в расписании – поздние прибытия воздушных судов, технические неисправности лайнеров и отсутствие нужного количества резервных самолетов.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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