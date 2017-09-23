Авиакомпания «Вим-Авиа» вновь попала под прокурорскую проверку Как выяснилось, перевозчик задолжал ещё и сотрудникам более 206 млн зарплаты

Приволжской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения лицензионного законодательства в связи с многочисленными задержками авиарейсов авиакомпании «ВимАВИА» в период с 21 по 23 сентября. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

В прокуратуре заверили, что по результатам проверки будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования.

Вместе с тем, выяснилось, что в авиакомпании существует задержка с выплатой заработной платы сотрудникам. В этой связи Татарской транспортной прокуратурой внесено представление руководству «Вим-Авиа», а также возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном статьей. 5. 27 КоАП РФ в отношении самого юридического лица и его руководителя.

Долг по заработной плате составил более 206 млн. рублей.

Ситуация находится на особом контроле Приволжской транспортной прокуратуры, уточнили в ведомстве.

Стоит отметить, что председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин дал поручение руководителю Московского межрегионального следственного управления на транспорте также организовать проведение доследственной проверки по факту задержки отправки рейсов авиакомпании «Вим-Авиа» и нарушения прав пассажиров.

Как сообщал «Новый День», в аэропорту «Домодедово» задержаны 14 рейсов авиакомпании «Вим-Авиа», сотни пассажиров почти сутки не могут вылететь в Симферополь, Магадан, Благовещенск, Санкт-Петербург, а также Сочи, Краснодар, Дубай, Энфида, Льеж, Анталью, Салоники, Римини и Ереван.

Авиакомпания «Вим-Авиа» назвала кризисную ситуацию «временными трудностями», которые связаны с «традиционным сезонным спадом, что привело к спорам хозяйствующих субъектов».

Как пояснил представитель Росавиации, массовая задержка рейсов связана с задолженностью перевозчика перед топливо-заправочными организациями. В ведомстве уточнили, что утром в субботу топ-менеджмент авиакомпании завершил переговоры о предоставлении гарантийных обязательств, которые позволят осуществить в ближайшие дни запланированные ранее рейсы.

Стоит отметить, что это не первый подобный случай с авиакомпанией «Вим-Авиа». В конце июня приволжская транспортная прокуратура возбудила административное дело в отношении авиакомпании «Вим-Авиа» и ее генерального директора Александра Кочнева за массовые задержки и срывы рейсов.

Тогда надзорное ведомство установило, что только за период с 28 мая по 12 июня «Вим-Авиа» было допущено 173 задержки рейсов продолжительностью свыше 2 часов. Из них 52 регулярных авиарейса и 121 – чартерный. Причины сбоев в расписании – поздние прибытия воздушных судов, технические неисправности лайнеров и отсутствие нужного количества резервных самолетов.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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