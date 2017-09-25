СМИ: Авиакомпания «ВИМ-Авиа» оказалась на грани банкротства

Авиакомпания «ВИМ-Авиа» на фоне массовой задержки рейсов в связи задолженностью за топливо оказалась под угрозой остановки. Росавиация и Минтранс вновь взяли на контроль работу перевозчика, возобновлена также работа антикризисного штаба для недопущения новых сбоев, а эксперты ожидают нового банкроства на рынке авиаперевозок, пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, прошлой неделе на совещании в Росавиации рассматривалось финансовое состояние «ВИМ-Авиа». В нем участвовал и владелец компании Рашид Мурсекаев. Тогда правительство Татарстана, где зарегистрирована «ВИМ-Авиа», банк «Зенит» и «Татнефть» согласилось предоставить гарантии. Однако их срок истекает сегодня, 25 сентября. Теперь компания вынуждена договариваться о продлении или искать новые.

Источники «Ъ» на авиарынке говорят, что еще с февраля «все были удивлены агрессивным расширением флота» перевозчика за счет дальнемагистральных самолетов, с чем и может быть связана нынешняя критическая ситуация.

«В памяти свежа история «Трансаэро», которая активно наращивала дальнемагистральный флот и объемы перевозок, работая себе в убыток и не имея надежных источников возврата вложений», – отмечают участники рынка.

В случае с «ВИМ-Авиа» расчет, вероятно, был сделан на туристов из Китая. Компания получила допуски примерно на 20 прямых маршрутов в КНР, развивала транзитные перевозки оттуда в бельгийский Льеж с пересадками в Москве и Петербурге. Но в результате «ВИМ-Авиа» не хватило экипажей и судов. К тому же укрепление рубля несколько снизило интерес к РФ со стороны китайских туристов.

Главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов, комментируя ситуацию вокруг «Вим-Авиа», высказал мнение, что появление на авиарынке нового банкрота было вопросом времени. После ухода «Трансаэро» и ее провозных емкостей многим удалось закончить 2016 год на рентабельном уровне за счет перераспределения пассажиропотока. Дальнейшее восстановление рынка было истолковано перевозчиками как сигнал к резкому увеличению флота, что неизбежно привело к снижению тарифа и потере рентабельности, обратил внимание Борисов. Но такая политика, подчеркнул он, «недальновидна и чревата фатальными финансовыми рисками».

Как сообщал «Новый День», в конце прошлой недели в аэропорту «Домодедово» был задержан ряд рейсов «Вим-Авиа». Сотни пассажиров не могли вылететь в Симферополь, Магадан, Благовещенск, Санкт-Петербург, а также Сочи, Краснодар, Дубай, Энфида, Льеж, Анталью, Салоники, Римини и Ереван.

Авиакомпания назвала кризисную ситуацию «временными трудностями», которые связаны с «традиционным сезонным спадом, что привело к спорам хозяйствующих субъектов».

Как пояснил представитель Росавиации, массовая задержка рейсов связана с задолженностью перевозчика перед топливо-заправочными организациями.

Стоит отметить, что это не первый подобный случай с авиакомпанией «Вим-Авиа». В конце июня приволжская транспортная прокуратура возбудила административное дело в отношении авиакомпании «Вим-Авиа» и ее генерального директора Александра Кочнева за массовые задержки и срывы рейсов.

Тогда надзорное ведомство установило, что только за период с 28 мая по 12 июня «Вим-Авиа» было допущено 173 задержки рейсов продолжительностью свыше 2 часов. Из них 52 регулярных авиарейса и 121 – чартерный. Причины сбоев в расписании – поздние прибытия воздушных судов, технические неисправности лайнеров и отсутствие нужного количества резервных самолетов.

По данным «Ъ», «ВИМ-Авиа» принадлежит супругам Рашиду и Светлане Мурсекаевым, занимает 10-е место по числу перевозимых пассажиров. С января по август обслужила 1,8 млн человек (рост на 31,4%). По данным портала russianplanes.net, в парке 26 самолетов, из которых летают 20, в том числе восемь дальнемагистральных Boeing 777, два A330, один Boeing 767, девять узкофюзеляжных Boeing 737, Boeing 757 и А319.

По данным «СПАРК», выручка компании в 2016 году составила 17,1 млрд рублей, чистая прибыль – 89 млн рублей. Объем займов и кредитов – 5,8 млрд рублей, кредиторская задолженность – 3,1 млрд рублей. В залоге у банков «Зенит», «Абсолют», «Образование» и прочих кредиторов 20 авиадвигателей и пять вспомогательных установок.

Москва, Ольга Ветрова

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