Пассажиры «ВИМ-Авиа» почти сутки не могут вылететь из Симферополя

270 пассажиров авиарейса Симферополь-Москва, который должна была выполнять компания «ВИМ-Авиа», не могут вылететь из крымской столицы более 20 часов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», борт должен был вылететь из Симферополя накануне вечером, однако после его отложили на два часа ночи, а затем – на 16:40. При этом нет уверенности в том, что люди смогут сегодня покинуть полуостров, отмечают в аэропорту и перенаправляют за информацией к представителям авиаперевозчика. Там ситуацию пока не комментируют.

Директор по взаимодействию с органами власти и связям с общественностью аэропорта «Симферополь» Игорь Лаптев сообщил, что авиакомпания не смогла обеспечить пассажиров гостиницей. Аэропорт принимает все необходимые меры, чтобы создать комфорт для пассажиров, поэтому им был выделен отдельный зал, а пассажиры с детьми размещены в зале повышенной комфортности. При этом представители «ВИМ-Авиа» обеспечили людей питанием, пишут РИА «Новости».

Как сообщал «Новый День», в конце прошлой недели в аэропорту «Домодедово» был задержан ряд рейсов «Вим-Авиа». Сотни пассажиров не могли вылететь в Симферополь, Магадан, Благовещенск, Санкт-Петербург, а также Сочи, Краснодар, Дубай, Энфида, Льеж, Анталью, Салоники, Римини и Ереван.

Авиакомпания назвала кризисную ситуацию «временными трудностями», которые связаны с «традиционным сезонным спадом, что привело к спорам хозяйствующих субъектов». Между тем, 25 сентября «ВИМ-Авиа» заявила о закрытии всех без исключения чартерных рейсов из-за отсутствия средств.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 26.09.17

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