Из Москвы в Симферополь прибыл борт к застрявшим пассажирам «Вим-Авиа» – но мест всем не хватит

Более двухсот пассажиров злополучной авиакомпании «Вим-Авиа», около суток просидевшие в аэропорту Симферополя в ожидании рейса, менее чем через час вылетят в Москву.

Как рассказал РИА «Новый День» директор по связям с общественностью международного аэропорта Симферополь Игорь Лаптев, самолет авиакомпании, вылетевший за пассажирами, уже приземлился в воздушной гавани крымской столицы, а люди проходят регистрацию.

«Самолет заберет около 200 человек со вчерашнего рейса», – сообщил Игорь Лаптев, добавив, что некоторые пассажиры самостоятельно улетели домой на самолетах других компаний.

Что касается еще 270 человек, чей рейс должен был вылететь сегодня в 20.50, то, по словам Лаптева, «пока нет никакой информации».

Отметим, что ранее другая авиакомпания – Azur Air предложила свою помощь в перевозке клиентов авиакомпании «Вим-Авиа».

Симферополь, Галия Шакирова

Симферополь. Другие новости 26.09.17

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