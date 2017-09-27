Пассажиры ВИМ-Авиа по-прежнему томятся в Симферополе – комментарии экспертов

Очередные 270 пассажиров злополучной авиакомпании «ВИМ-Авиа» вновь вылетят в Москву с опозданием на сутки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авиакомпания обещает вывезти эту партию пассажиров сегодняшним бортом. При этом люди, у которых рейс назначен на 20.50 среды вновь застрянут в зале ожидания.

Напомним, что задержки вылетов самолетов «ВИМ-Авиа» из Симферополя в Москву начались 23 сентября. При этом авиаперевозчик не предоставляет своим клиентам места в гостиницах, обеспечивая их лишь питанием и напитками.

Как рассказал РИА «Новый День» директор по связям с общественностью международного аэропорта Симферополь Игорь Лаптев, в расписании аэропорта в рамках весеннее-летней навигации до 29 октября ежедневно запланирован московский рейс «ВИМ-Авиа».

Таким образом, накладки с вылетами могут продолжаться еще более месяца. «Но это самый пессимистичный сценарий», – отметил Лаптев.

По мнению начальника управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгия Ващенко, разрешить кризис вокруг «ВИМ-Авиа» за счет турпомощи не представляется возможным – в данном случае финансовые проблемы возникли у авиакомпании. Раньше трудности такого рода решались с привлечением Минтранса, правительства.

«По предварительным оценкам, от государства потребуется помощь в размере 10 миллионов долларов. Надо вывезти около 100 тысяч пассажиров, порядка 500 рейсов. Полагаю, что государственная помощь, в том числе, гарантии, будут не более 20% от суммы», – считает аналитик.

Что касается оплаты перелётов российских и иностранных пассажиров, которые сейчас находятся в российских и иностранных аэропортах, то Ващенко не исключает, что часть потерь должны будут взять на себя туроператоры, которым предложат за свой счет вывезти клиентов и потом самостоятельно разбираться с «ВИМ – Авиа».

«По договору турист купил продукт, а оператор сам организовал средства перевозки. Российские авиакомпании, которым предложено подключиться к вопросу, могут перевезти клиентов под финансовые гарантии операторов. А вот топливным компаниям, аэропортам придется обращаться в суд, чтобы получить шанс на выплаты. Туроператоры по закону представляют авиакомпании банковскую гарантию или иной финансовый документ. «ВИМ- Авиа» эти средства, судя по всему, получила, но обязательств выполнить не смогла. Операторы вправе потребовать возместить убытки и выплатить неустойку, но в случае банкротства компании, вопрос в том, что они получат, риторический. Эти требования удовлетворяются в последнюю очередь», – резюмирует Ващенко.

Симферополь, Оксана Мурзина

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