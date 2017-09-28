Крах «ВИМ-Авиа» на руку «Аэрофлоту»

Крах авиакомпании «ВИМ-Авиа» прогнозировался давно, однако ни руководство компании, ни Минтранс не предприняли никаких мер. Главный бенефициар сложившейся ситуации – «Аэрофлот», который может получить монополию в рейсах на Дальний Восток и поднять цены. Такле мнение высказал один из ведущих российских транспортных экспертов, председатель Союза пассажиров, член партийного арбитража партии «Яблоко» Кирилл Янков.

По его оценке, монополизм, коррупция и недобросовестность владельцев компаний являются главными проблемами российского авиабизнеса.

«Сигналы по «ВИМ-Авиа» были и раньше, в отношении неточности, ненадежности этой компании. Были в начале летнего сезона в июне, были еще несколько лет назад. Видимо, ее владельцы и менеджмент знали, куда дело идет. Пассажиры платили деньги за билеты, а деньги, похоже, уходили на возврат каких-то старых долгов. При этом долги накапливались, резервных самолетов в достаточном количестве не было, и все пришло к тому, к чему оно пришло», – цитирует Янкова пресс-служба партии «Яблоко».

По мнению эксперта, ситуация вокруг «ВИМ-Авиа» не очень похожа на банкротство другой частной компании «Трансаэро», однако и в том случае «Аэрофлот» явно выигрывал о краха перевозчика.

«Банкротство «Трансаэро», наверное, уж очень нужно было «Аэрофлоту». Насколько ему нужно банкротство «ВИМ-Авиа», непонятно, но «Аэрофлот» здесь тоже выигрывает. Он становится монополистом на дальних рейсах, в основном, дальневосточных. Думаю, это нехорошо для пассажиров. Три-четыре года назад туда летали «Аэрофлот» и «Трансаэро». У «ВИМ-Авиа» есть соответствующие дальнемагистральные самолеты. Но если она уйдет с рынка, кто получит эти рейсы, несложно догадаться», – прокомментировал ситуацию Янков.

Эксперт считает, что отечественный рынок авиационных перевозок губит непрозрачность правил, коррупция, интересы собственников компаний, которые, зная, что крах неизбежен, продолжают делать вид, что все нормально.

«Возможно, за авиакомпаниями необходим надзор такого же уровня, какой есть за коммерческими банками. Во всяком случае, в отношении тех компаний, которые ведут широкие перевозки», – отметил Янков.

Как полагает эксперт, в этих банкротствах (а были другие случаи и до «Трансаэро») можно усмотреть две тенденции – монополизм и увеличение доли госкомпаний. «И это очень хорошо сочетается с недобросовестностью и вороватостью владельцев компаний», – добавил он.

Янков считает, что публичная порка собственника «ВИМ-Авиа» и министра транспорта РФ – это уже явно предвыборный сюжет, когда президенту надо показать, что он заботится о народе, но претензии к министру транспорта РФ обоснованы.

«За два года, прошедших с момента краха «Трансаэро», можно было выработать критерии, чтобы получать сигнал о неблагополучном положении компании не тогда, когда она прекращает полеты и тысячи пассажиров скопились в аэропортах, а заранее», – констатировал Янков.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.09.17

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