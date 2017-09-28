Крах «ВИМ-Авиа»: гендиректор и главбух авиакомпании задержаны, владельцы в бегах

Следственный комитет задержал генерального директора авиакомпании «ВИМ-Авиа» Александра Кочнева и главного бухгалтера перевозчика Екатерину Пантелееву. Как ожидается, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение в крупном мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ).

Как сообщила пресс-служба ведомства, следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигурантов уголовного дела меры пресечения.

В то же время, как уточнили в СКР, совладельцы «ВИМ-Авиа» Рашид и Светлана Мурсекаевы поспешно покинули страну. «По имеющейся у следствия информации (они) находятся за границей. В связи с этим принимаются меры к установлению их местонахождения», – говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело о хищении средств пассажиров должностными лицами «ВИМ-Авиа» накануне было передано для обеспечения оперативности и полноты расследования в Главное управление по расследованию особо важных дел СК России.

Как сообщал «Новый День», проблемы авиакомпании стали очевидны в конце прошлой неделе, когда десятки рейсов были задержаны почти на сутки. В понедельник, 25 сентября, авиакомпания объявила о прекращении всех чартерных рейсов, в результате чего почти 40 тысяч российских туристов оказались под угрозой застрять на зарубежных курортах. В то же время ежедневно отменяются десятки рейсов внутри России.

Согласно последним данным министерства транспорта РФ, аэропорты и топливозаправочные компании готовы обслуживать рейсы «ВИМ-Авиа» до 15 октября. После этой даты перевозка пассажиров регулярных рейсов будет прекращена. Что касается «чартеров», ведомству удалось договориться с другими авиакомпаниями, которые вывезут застрявших за рубежом туристов. Однако в Российском союзе туриндустрии (РСТ) отметили, что в России попросту нет свободных самолетов, найти их можно только на иностранных рынках.

Накануне глава Росавиации Александр Нерадько озвучил общую сумму кредиторской задолженности «ВИМ-Авиа». Как оказалось, долги компании составляют 7 млрд рублей.

Стоит также отметить, что накануне президент РФ Владимир Путин публично обрушился с жесткой критикой в адрес министра транспорта РФ Максима Соколова в связи с коллапсом авиаперевозок из-за краха авиакомпании «ВИМ-Авиа». Глава государства объявил главному транспортнику неполное служебное соответствие, и дал понять, что Соколов может лишиться своего поста.

По версии главы минтранса, компания полностью соответствовала всем критериям, которые предъявляются к перевозчикам. «Что это за критерии такие? Критериям соответствует, а работать не может», – возмутился глава государства и высказал также претензии вице-премьеру Аркадию Дворковичу, который в правительстве курирует транспортную сферу.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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