Туроператоры экстренно пересаживают людей с рейсов «ВИМ-Авиа», порой требуя с них доплат

9 российских туроператоров пострадали от приостановки чартерного сообщения авиакомпании «ВИМ-Авиа». Отметим, что все они ранее полностью оплатили работы перевозчика по выполнению рейсов до конца летнего сезона. Всю ночь и весь день сотрудники туркомпаний «вручную» пересаживают людей на самолеты других авиакомпаний. Больше всего сложностей возникает у клиентов туроператоров «Интурист» и TUI, поскольку именно они выкупали большую часть блоков на чартерах. Турагенты беспокоятся, что оборотных средств туроператоров может не хватить и рынок ждут новые потрясения. Все подробности – в материале РИА «Новый День».

Туроператоры просят правительство не допустить коллапс на рынке

По последней информации Ассоциации туроператоров России, от остановки чартеров «ВИМ-Авиа» пострадали девять российских туроператоров, в том числе четыре крупных.

«Туроператоры вчера вечером были поставлены перед фактом, не имея возможности высказать свои предложения. Туристов же, в итоге, сделали крайними в кризисной ситуации. Хочу подчеркнуть, что всю сегодняшнюю ночь и утро туроператоры занимаются решением возникшей проблемы, которую им создала авиакомпания, не заплатившая контрагентам. Операторы делают все, что в их силах, чтобы урегулировать ситуацию. В том числе и с помощью обращения в правительство с предложениями конкретных мер, которое члены АТОР готовят сейчас» – сообщила «Вестнику АТОР» исполнительный директор ассоциации Майя Ломидзе.

В своем обращении туроператоры просят правительство не допустить коллапса на туристическом рынке. Ведь ранее сегодня ассоциация «Турпомощь» заявила, что созданные туроператорами фонды не могут быть пущены на вывоз туристов с курортов, поскольку эти фонды формировались только на случаи банкротства операторов. Подобных механизмов на авиарынке России еще не существует.

«К сожалению, данный вопрос не относится к компетенции ассоциации «Турпомощь», так как речь идет не о банкротстве туроператора, но о банкротстве транспортной компании. И поскольку в данной ситуации граждане находятся не в категории «туристы», а в категории «пассажиры», регуляторами в данном вопросе выступают Министерство транспорта Российской Федерации и Росавиация. В настоящий момент все участники процесса ждут от органов исполнительной власти конкретных решений по выходу из сложившейся ситуации, опыт разрешения которых у Минтранса уже есть», – говорится на сайте «Турпомощи».

Турагенты беспокоятся за судьбу туроператоров

Параллельно туроператоры со вчерашнего дня занимаются пересаживанием всех пассажиров «ВИМ-Авиа» на рейсы других авиакомпаний. Самые большие сложности возникли у операторов «Интурист» и TUI – именно эти компании выкупили больше всего блоков на чартерах «ВИМ-Авиа». И на данный момент эти операторы не нашли замены для всех туристов, которые должны вылетать в ближайшие дни.

В частности, «Интурист» разослал по агентствам письмо, в котором сообщил, что туристам не стоит даже ехать в аэропорт.

«Уважаемые коллеги, в связи с приостановкой АК «ВИМ-Авиа» выполнения своих полетных программ просим уведомить туристов, что до появления ясности по исполнению авиакомпанией своих обязательств не следует выезжать в аэропорт для вылета к месту отдыха. Ситуация с а/к имеет значительный общественный резонанс, и сторонами предпринимаются все возможные усилия для того, чтобы пассажиры не пострадали. Для туристов, которые уже находятся на отдыхе и должны возвращаться на рейсах АК «ВИМ-Авиа», в настоящий момент решается вопрос обеспечении перевозкой и размещения на период ожидания вылета. Всю информацию ожидайте в вашей брони», – говорится в письме «Интуриста».

Туроператор «TUI Россия» также посоветовал туристам или забрать деньги (только за авибилеты) или ждать развития событий.

«TUI Россия как клиенториентированная компания на данный момент прикладывает все усилия по поиску альтернативной авиаперевозки для наших клиентов. …Мы просим проинформировать всех клиентов, вылет которых запланирован 26 сентября, – не приезжать в аэропорт! …Туристам, которые хотят отказаться от предстоящего тура: мы возмещаем стоимость авиаперелета «ВИМ-Авиа» с сохранением других составляющих тура, при желании они смогут самостоятельно приобрести авиаперелет и сохранить отпуск. Также мы предлагаем перебронировать тур без штрафов на другое доступное направление», – говорится в сообщении TUI.

«У других туроператоров – «Натали Турс», «Музенидис Трэвел», Anex Tour, Coral Travel, Tez Tour – ситуация попроще. Суммарно на все компании было оплачено от 3 до 5 тысяч мест на чартерах «ВИМ-Авиа», – рассказал РИА «Новый День» источник в туротрасли. И почти у всех этих операторов есть или свои собственные, или аффилированные авиакомпании, которые уже начали забирать туристов.

Но, как говорят турагенты, все операторы несут большие финансовые потери. И стараются возместить – хотя бы минимально – за счет туристов.

«Туроператоры предлагают пересаживать туристов на рейсы других авиакомпаний, и это замечательно. Но некоторые ТО просят доплаты и немаленькие – 10 евро за переоформление, по 4-6 тысяч рублей с человека топливные сборы и так далее. А теперь представьте, что летит семья из четырех человек. Им надо срочно найти еще 30-40 тысяч, хотя они уже сидят в аэропорту и давно оплатили весь тур, – рассказал РИА «Новый День» представитель одной из федеральных турагентских сетей. – Но люди все равно идут на такие траты. Потому что в противном случае они рискуют и не улететь, и не вернуть деньги».

Информацию о потерях туроператоров подтвердили и в АТОР. «Российские туроператоры не смогут вернуть в Россию такое количество туристов самостоятельно. Все чартерные программы «ВИМ-Авиа» до конца сезона в полном объеме были оплачены туроператорами. Выделить же средства на повторную оплату рейсов (а это, по предварительным оценкам, – не менее 10 млн долларов) без угрозы нарушения стабильной работы туроператоры сегодня не имеют технической возможности», – говорится в заявлении ассоциации.

Добавим, что по последней информации все рейсы «ВИМ-Авиа» переводят в аэропорт «Внуково». Возможно, до конца сезона авиакомпания выполнит свои обязательства.

Екатеринбург, Москва, служба информации РИА «Новый День»

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