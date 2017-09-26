«Господдержка уже бессмысленна»: министр транспорта РФ о проблемах «ВИМ-Авиа»

Авиакомпания «ВИМ-Авиа», спровоцировавшая массовые задержки рейсов, не получит государственную поддержку для своего спасения. Об этом сообщил сегодня министр транспорта РФ Максим Соколов. По его словам, этот вариант не имеет смысла.

«Господдержка уже бессмысленна, потому что данная компания практически прекратила свою работу. Нужна господдержка в решении этой ситуации, предложения такие формируются штабом, и потом через Минтранс будут направлены в правительство», – сказал Соколов.

Министр также добавил, что в настоящее время рассматриваются различные российские авиакомпании для выполнения обязательств «ВИМ-Авиа» перед пассажирами. Среди них не только российские перевозчики.

«И греческие компании выражают заинтересованность в том, чтобы вывезти тех туристов, которые направлялись на греческие курорты, своими бортами. Мы в этом случае пойдем, конечно, на встречу», – сообщил министр.

Соколов также добавил, что рассматриваются различные варианты» дальнейшей судьбы «ВИМ-Авиа».

Напомним, проблемы в авиакомпании проявились в конце минувшей недели, когда были задержаны несколько рейсов в аэропорту «Домодедово». «ВИМ-Авиа» не смогла во время рассчитаться с поставщиками топлива. Позже выяснилось, что финансовые проблемы перевозчика гораздо серьезнее, сотрудникам авиакомпании не выплачивается заработная плата. Накануне «ВИМ-Авиа» заявила о приостановке чартерных рейсов, в результате чего порядка 40 тысяч российских туристов могут застрять за границей.

Как сообщал «Новый День», девять российских туроператоров пострадали от приостановки чартерного сообщения авиакомпании «ВИМ-Авиа». Отметим, что все они ранее полностью оплатили работы перевозчика по выполнению рейсов до конца летнего сезона. Всю ночь и весь день сотрудники туркомпаний «вручную» пересаживают людей на самолеты других авиакомпаний. Больше всего сложностей возникает у клиентов туроператоров «Интурист» и TUI, поскольку именно они выкупали большую часть блоков на чартерах. Турагенты беспокоятся, что оборотных средств туроператоров может не хватить и рынок ждут новые потрясения.

Накануне Следственный комитет сообщил, что по факту хищения денежных средств пассажиров должностными лицами авиакомпании «ВИМ-Авиа» возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). «Заведомо зная о том, что денежных средств авиакомпании недостаточно для закупки топлива, в том числе в аэропорту «Домодедово», не имея договоров на поставку топлива с иными поставщиками и не имея таким образом возможности выполнить обязательства по перевозке пассажиров, должностные лица продолжали реализовывать авиабилеты на рейсы, получив за это путем обмана денежные средства в размере свыше 1 миллиона рублей», – говорится в сообщении ведомства.

Проверку авиакомпании проводит также прокуратура.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 26.09.17

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