Крах «ВИМ-Авиа»: в России застряли китайские туристы

В результате отмены рейсов авиакомпании «ВИМ-Авиа» в России застряли китайские туристы. Как сообщила исполнительный директор ассоциации «Мир без границ» Светлана Пятихатка, почти 500 граждан КНР не могут вылететь из московского аэропорта «Домодедово» в различные города Китая, еще девять тургрупп задержаны в петербургском «Пулково».

«По состоянию на 13:00 26 сентября, из-за отмены рейсов российского перевозчика «ВИМ-Авиа» 13 туристических групп не смогли вылететь из «Домодедово». Это 482 человека. В аэропорту «Пулково» в Петербурге находятся девять групп, число туристов уточняется. Все группы находятся в залах ожидания, не в стерильной зоне», – сказала Пятихатка в комментарии «Интерфаксу».

Она также уточнила, что до 3 октября Россию должны покинуть еще 63 группы китайских туристов, у которых билеты на рейсы «ВИМ-Авиа» из Москвы и Петербурга в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньян и другие города. «Если ситуация с авиаперевозчиком не изменится, проблемы с выездом возникнут у 2,3 тысячи китайцев», – подчеркнула она.

По ее словам, уже известны случаи отказа гостиниц продлевать размещение групп, так как при нарушении постояльцами гостиницы визового режима она должна заплатить штраф в размере до 400 тысяч рублей за человека.

В Ростуризме и МИДе созданы рабочие группы по решению этого вопроса.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 26.09.17

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