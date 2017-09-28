Четверг, 28 сентября 2017, 16:56 мск

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Крах «ВИМ-Авиа»: туроператорам пришлось самим вернуть в Россию 8,5 тысячи отпускников

Крах «ВИМ-Авиа»: туроператорам пришлось самим вернуть в Россию 8,5 тысячи отпускников

За три дня в Россию с курортов удалось вернуть более 8 тысяч туристов, которые должны были лететь рейсами авиакомпании «ВИМ-Авиа», отказавшееся в понедельник выполнять чартерные полеты. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», говорится в сообщении Ростуризма.

По состоянию на 28 сентября, общее число находящихся за рубежом отдыхающих, имеющих на руках обратные билеты на рейсы «ВИМ-Авиа», сократилось с 39,3 тысячи человек до 30,6 тысячи человек.

В частности, из Антальи уже вернулись 7204 туриста из 31142, из Римини – 184 из 1734, из Даламана – 1323 из 3840, из Аль-Мактума – 102 из 256, из Энфиды – 331 из 880, из Ираклиона – 297 из 591, из Салоников – 220 из 895, из Ларнаки – 190 из 291.

В ведомстве отметили, что туроператоры прилагают все усилия по поиску свободных провозных мощностей на бортах авиакомпаний, за свой счет приобретают билеты для своих туристов, обеспечивают размещение и питание на период ожидания рейсов.

По данным оперативного штаба по организации перевозок пассажиров авиакомпании «ВИМ-Авиа» при Минтрансе России, на 28 сентября запланированы к выполнению 28 рейсов «ВИМ-Авиа» – 22 регулярных рейса, 6 – чартерных.

Как предполагается, для вывоза туристов из Антальи 28 сентября будут задействованы три самолета «ВИМ-Авиа». Они совершат по два оборотных рейса и доставят из Турции порядка 1,5 тысячи пассажиров. Греческая авиакомпания «EllinAir» вернет из Ираклиона в Москву 245 российских туристов.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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