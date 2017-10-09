Дело севастопольца Геннадия Басова дошло до Москвы – подключились журналисты и писатели

К делу севастопольского героя «Крымской весны», лидера «Русского блока» Геннадия Басова, который с 2015 года находится в тюрьме, подключились представители Союза журналистов Москвы и Союза писателей России.

Как сообщал «Новый День», Басов после «Крымской весны» был назначен на должность директора предприятия в сфере оказания ритуальных услуг и начал пресекать укоренившиеся в этом бизнесе «серые схемы».

В 2015 году, с подачи местной «похоронной мафии», его обвинили в коррупции и заключили в СИЗО. Уже в 2016 году Ленинский районный суд приговорил Басова к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в размере 5 миллионов рублей.

В феврале 2017 года, после апелляции, штраф увеличился до 35 миллионов. Правда, последний суд, который состоялся в июне текущего года, полностью оправдал Басова по обвинению во взяточничестве, но оставил обвинение в покушении на мошенничество, назначив максимальное наказание – 700 тысяч штрафа и 6 лет лишения свободы.

Со слов защиты, приговор неоправданно жесткий, и ранее этот же суд выносил «менее строгие» приговоры делах, где были задействованы большие суммы денег и большое количество пострадавших, которых, между прочим, в деле Басова нет.

Напомним, в июле прошлого года разгорелся скандал, когда в Интернете появилась запись беседы человека с голосом, похожим на голос заместителя главы следственного комитета Севастополя Дмитрия Больбуха. На записи мужчина сетует, что Басов отказывается признать вину, заявляет, что его это бесит и грозит повлиять на ход следствия с тем, чтобы несговорчивому политику «всандалили» максимальные срок и штраф.

Адвокат подсудимого подал кассацию, в которой сторона требует снять все обвинения и полностью оправдать Басова. Эксперты также отмечают, что приговор – предвзятый, и героя просто «гнобят» ещё и потому, что ранее он отказался сотрудничать с правоохранителями и признавать свою вину.

Но, так или иначе, Басов по сей день находится в тюрьме. В связи с тем, что дело получило широкий резонанс, им интересуется все больше людей, которые зачастую отмечают, что «Басову кто-то мстит».

«Кто-то тут же отомстил Геннадию Басову, упрятав его за решётку по обвинению во взятке от предпринимателя Рапопорта, который утверждает, что Басова видел лишь на экране ТВ, предложений от него о взятке не получал, но передал большую сумму через знакомую женщину для того, чтобы Басов не чинил препятствий его бизнесу?», – цитирует «Россия навсегда» члена Союза журналистов Москвы, Союза писателей России Людмилу Жукову.

Она также отмечает, что по сравнению с гуманными наказаниями за миллионные доказанные взятки, реальный срок Басова идет не на пользу репутации России, так как украинская пресса и Интернет уже «полны злорадства по поводу черной неблагодарности властей матушки-России к своему верному защитнику».

Также Жукова подчеркивает, что в деле Басова много парадоксов: «Арестован был Басов 29 сентября 2015 г., но по материалам дела «преступление» – передача ему взятки через посредника – было совершено на следующий день, 30 сентября», – возмущается писательница и добавляет, что за два года следствия и судебных заседаний факт взятки так и не доказан.

В защиту крымского общественника направлено открытое письмо председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Соратники политика уверены: «в отношении Басова была совершена провокация взятки», так как теперь предприятие возглавляет предыдущий директор, которого назначили после заключения Басова под стражу.

«На место директора назначен человек, который 20 лет ещё при Украине возглавлял данное предприятие, а место главного инженера занял полковник СК Галеев Александр Мансурович, который сразу после ареста Басова срочно ушёл на пенсию из следственных органов. Требуем освободить Геннадия Анатольевича Басова. Просим Вас принять все меры, чтобы закон соблюдался в Севастополе», – говорится в письме.

Между тем, эксперты и местные политики все чаще отмечают, что в Крыму наблюдается удивительная тенденция: когда с крымским правосудием сталкиваются активисты Русской весны или ветераны борьбы с украинским режимом, то этот факт в их биографии является для силовиков и судей чуть ли не отягчающим обстоятельством.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 09.10.17

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