Предвзятость, некомпетентность или месть – эксперты и политики разошлись в оценке дела Геннадия Басова

В Севастополе продолжается скандальное судебное дело героя «Крымской весны», лидера «Русского блока» Геннадия Басова. Судопроизводсьво тянется с 2015 года и все это время обвиняемый находится в тюрьме.

Как сообщал «Новый День», Басов после «Крымской весны» был назначен на должность директора предприятия в сфере оказания ритуальных услуг и начал пресекать укоренившиеся в этом бизнесе «серые схемы».

В 2015 году, с подачи местной «похоронной мафии», его обвинили в коррупции и заключили в СИЗО. Уже в 2016 году Ленинский районный суд приговорил Басова к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в размере 5 миллионов рублей.

В феврале 2017 года, после апелляции, штраф увеличился до 35 миллионов. Правда, последний суд, который состоялся в июне текущего года, полностью оправдал Басова по обвинению во взяточничестве, но оставил обвинение в покушении на мошенничество, назначив максимальное наказание – 700 тысяч штрафа и 6 лет лишения свободы.

Адвокат подсудимого подал кассацию, в которой сторона требует снять все обвинения и полностью оправдать Басова. При этом защита настаивает на том, что дело полностью сфабриковано, а Басов стал жертвой интриг, как со стороны контролирующих похоронную сферу бизнесменов, так и со стороны силовиков.

Эксперты также отмечают, что приговор – предвзятый, и героя просто «гнобят» ещё и потому, что ранее он отказался сотрудничать с правоохранителями и признавать свою вину.

Напомним, в июле прошлого года разгорелся скандал, когда в Интернете появилась запись беседы человека с голосом, похожим на голос заместителя главы следственного комитета Севастополя Дмитрия Больбуха, беседовавшего с двумя дамами.

На записи мужчина сетует, что Басов отказывается признать вину, заявляет, что его это бесит и грозит повлиять на ход следствия с тем, чтобы несговорчивому политику «всандалили» максимальные срок и штраф. Комментировать инцидент «Новому Дню» в Следственном комитете тогда отказались.

«Новый День» решил самостоятельно разобраться в позиции сторон по поводу справедливости вынесенного Басову наказания.

Со слов защиты, приговор неоправданно жесткий, и ранее этот же суд выносил «менее строгие» приговоры, хотя в делах были задействованы большие суммы денег, а также было большое количество пострадавших, которых, между прочим, в деле Басова нет.

Мнения защиты и обвинения разнятся. В суде ничего «странного» в приговоре осужденному не увидели и отмечают, что назначенный ему срок не является беспрецедентным: «Слишком громко заявляете, что никогда не применялось (столь строгое наказание – Ред.), для того, чтобы так сказать, нужно просмотреть абсолютно все приговоры, всех судов, чтобы так точно быть уверенным, а это неверно. Смотрите, именно по Басову, это наказание не выходит за рамки того, что предусмотрено законом ни в верхнюю, ни в нижнюю сторону», – заявила «Новому Дню» пресс-секретарь Севастопольского городского суда София Яковенко.

Несмотря на то, что Басов ранее не нарушал закон и не имел судимости, в суде указали: единственное, что могло повлиять в рассматриваемом деле на снижение срока – это формулировка «покушение». «Все, других обстоятельств не было», отметила Яковенко.

При этом, по мнению пресс-секретаря, статьи, вменяемые Басову, опасны для общества, поэтому наказание он должен нести в местах лишения свободы: «Конечно, опасно, настолько, по мнению суда, что его необходимо изолировать, назначить реальное лишение свободы», – отметила Яковенко.

В свою очередь адвокат осужденного Сергей Гуркин настаивает, что Басов невиновен, а доводы суда необоснованы. Он также отмечает, что по сравнению с другими осужденными по аналогичным делам, его подзащитному назначили более строгое наказание.

«Обычно по практике самого Севастопольского суда, которая была летом этого же года, когда кассация рассматривалась в отношении Басова, когда перед нами было рассмотрено дело по мошенничеству на большую сумму – более 20 миллионов, там множество потерпевших было и человеку дали четыре года 10 месяцев и штраф. По другому делу – там было два человека и ущерб более пяти миллионов, также позиция их была непризнательная, там дали одному три, второму четыре года. Это была позиция самого суда», – негодует защитник.

Гуркин также добавил, что помимо назначенного шестилетнего срока заключения, в приговоре смущает и штраф 700 тыс. рублей, которые, по мнению адвоката, суд взял «из головы»: «Штраф был назначен, не основываясь на материалах уголовного дела. Суд указал, что якобы Геннадий Анатольевич имеет свой дорогостоящий автомобиль, хотя он никогда ему не принадлежал. Позиция Севастопольского суда не основана на законе, так как штраф должен определяться от материального состояния самого лица, но суд взял в расчет то, что у Басова, якобы имеется автомобиль, поэтому еще назначил штраф в размере 700 тыс рублей».

В свою очередь в суде заявляют, что штраф Басову назначен исходя из многих факторов, но не отрицают, что в том числе и из-за машины.

«Суд учитывает не только машину, а в целом материальное положение Басова, а также размер похищенного, которым он распорядился по своему усмотрению – 1,5 млн. рублей, это конечно имеет значение. По поводу машины, как мне сказали, даже если она оформлена на брата и свата, то вы прекрасно понимаете, что машина уже, по сути, является его, а размер штрафа не рассчитан только исходя из того, что у него есть эта машина», – рассказала Яковенко.

Басов и Гуркин намерены добиваться справедливости: сейчас подана кассация, которую суд должен рассмотреть до середины октября. Если им откажут в обжаловании, то предстоят суды в Москве.

«Позиция, что данное инкриминируемое преступление является провокацией, она у нас не изменилась, не отпала, и поэтому имеются все основания для возбуждения уголовного дела в отношении лиц, которые проводили оперативные мероприятия и расследовали данное преступление», – заключил защитник.

Между тем, эксперты и местные политики все чаще отмечают, что в Крыму наблюдается удивительная тенденция: когда с крымским правосудием сталкиваются активисты Русской весны или ветераны борьбы с украинским режимом, то этот факт в их биографии является для силовиков и судей чуть ли не отягчающим обстоятельством.

Можно вспомнить другое резонансное дело, касающееся также героя Крымской весны, активиста фронта «Севастополь-Крым-Россия» Валерия Подъячего, который боролся за возвращение Крыма и Севастополя в состав России и был осужден «за сепаратизм и угрозу государственной безопасности Украины». Но, после того, как Крым стал частью РФ, его из-за «судимости» отказались брать на работу. Подъячий обратился в суд, но там фактически признали, что борьба за отделение Крыма от Украины – преступление, поэтому трудоустроиться в России он не может.

По словам российского политолога, профессора ВШЭ Олега Матвейчева, такое решение ставит под сомнение квалификацию суда: «Вызывает сомнение квалификация этого суда. Это совершенно позорный инцидент и, вообще, очень большая ошибка, что многих силовиков, которые работали при Украине и многих других, оставили работать на своих должностях. Сейчас они наносят ущерб российскому государству. С ними необходимо разобраться и отдать их дела квалификационной коллегии», – заявил РИА «Новый День» Матвейчев.

Отметим, что борьба Подъячего также не окончена: в Верховный суд Крыма будет подана апелляция на вынесенный вердикт.

Севастополь, Анастасия Зук

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