Суд Севастополя отменил приговор герою Русской весны, но оставил его за решёткой

В Севастополе отменен приговор одному из героев Крымской весны, лидеру «Русского блока» Геннадию Басову.

Как уже сообщал «Новый День», Басова, руководившего ГУПом «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» в Севастополе, в 2015 году обвинили в коррупции и заключили в СИЗО. В 2016 году Ленинский районный суд приговорил его к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в размере 5 миллионов рублей.

Геннадий Басов, как и его защита, с приговором не согласились и обжаловали его.

Президиум Севастопольского городского суда отправил дело на новое рассмотрение – в суд апелляционной инстанции. Однако на время новых разбирательств Басову придется остаться за решеткой.

В «Русском блоке» назвали прошедший судебный процесс неординарным, отметив, что в прокуратуре попросили суд частично удовлетворить кассационную жалобу Басова, оправдать его по одной из статей обвинения и изменить срок заключения в сторону снижения, а также предоставить ему право на реабилитацию.

«Однако Басов и его защита заявили суду о требовании полного прекращения уголовного преследования по всем пунктам обвинения. Они попросили суд о вынести оправдательный вердикт и реабилитировать подсудимого. Около полутора часов защита Басова последовательно излагала свою позицию, указывая на существенные нарушения уголовно процессуального закона и предоставляла доказательства фальсификации уголовного дела», – сообщили в пресс-службе «Русского блока».

Решение суда вызвало позитвную реакцию и аплодисменты в зале судебного заседания.

Вердикт президиума Севастопольского городского суда сторонники Басова называют промежуточным – они намерены продолжать работу до полного оправдания лидера «Русского блока».

Как уже сообщал «Новый День», после Крымской весны, получив должность директора предприятия в сфере оказания ритуальных услуг, Басов, по словам его товарищей, начал пресекать укоренившиеся в этом бизнесе «серые схемы». Что и стало поводом для дельцов этой отрасли, конкурирующих с предприятием Басова, «организовать» для него уголовное преследование.

Сотни севастопольцев разделили позицию лидера «Русского блока», отправив петицию президенту России Владимиру Путину, посчитав дело заказным и заподозрив в происходящем передел «похоронного бизнеса».

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 29.06.17

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