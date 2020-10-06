В Крыму признали необоснованным скандальное обвинение, предъявленное герою Крымской весны

Обвинение, предъявленное герою Крымской весны Геннадию Басову, на основании которого его отправили за решетку, признано необоснованным. Прокуратура принесла севастопольцу извинения и предложила начать процесс реабилитации.

Как уже сообщал «Новый День», после возвращения Крыма в состав России лидера «Русского блока» Геннадия Басова назначили на должность директора предприятия в сфере оказания ритуальных услуг, и он начал пресекать укоренившиеся в этом бизнесе «серые схемы».

В 2015 году, с подачи местной «похоронной мафии», его обвинили в коррупции и заключили в СИЗО. Уже в 2016 году Ленинский районный суд приговорил Басова к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в размере 5 миллионов рублей.

В феврале 2017 года, после апелляции, штраф увеличился до 35 миллионов. Правда, летом того же года суд полностью оправдал Басова по обвинению во взяточничестве, но оставил обвинение в покушении на мошенничество, назначив максимальное наказание – 700 тысяч рублей штрафа и 6 лет лишения свободы.

Тогда адвокат подсудимого подал кассацию, в которой потребовал снять все обвинения и полностью оправдать Басова. При этом защита настаивало на том, что дело полностью сфабриковано, а Басов стал жертвой интриг – как со стороны контролирующих похоронную сферу бизнесменов, так и со стороны силовиков.

Эксперты также отмечают, что приговор – предвзятый, и героя просто «гнобят» еще и потому, что ранее он отказался сотрудничать с правоохранителями и признавать свою вину.

В целом, приговор Басову меняли 4 раза, а осенью 2018 года выпустили на свободу по статье 80 УК РФ (Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания).

Теперь часть обвинения признана необоснованной. Осталось только покушение на мошенничество – обвинение было построено на показаниях одного свидетеля, который все время путался, а иногда и вовсе излагал факты из области фантастики.

Сторонники Басова полагают, что последнее обвинение оставили для того, чтобы не платить компенсации и не реабилитировать его по всем выдвинутым статьям – дескать, в чем-то он все же виноват. Тем не менее, процесс реабилитации начался.

А вот другой активист Крымской весны Валерий Подъячий до сих пор не может добиться реабилитации. Его история поражает не только своей дикостью, но и позицией крымских властей.

Напомним, борец за российский Крым в украинский период был осужден за сепаратизм, добился отмены приговора, но в праве на реабилитацию в Верховном суде республики ему отказали, оставив в статусе «уголовника». Верховный суд Крыма, по сути, посчитал, что активист, выступавший за воссоединение Крыма с Россией (за что и был осужден украинским судом), совершил преступление с точки зрения законодательства РФ. При этом в России никогда не было закона, устанавливающего преступность деяния, за которое он был осужден.

Защитники Подъячего обращались во все инстанции, но получали ответы один абсурднее другого. Например, в Госсовете напомнили, что судимость можно снять, «если осужденный после отбытия наказания вел себя безупречно, а также возместил вред, причиненный преступлением».

«Следуя логике Константинова, осужденный украинским судом Подъячий должен компенсировать ущерб, причиненный посягательством на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, т.е., вернуть Крым в состав Украины…», – изумлялся тогда экс-депутат Верховного Совета Крыма (созыв 1994-1998 гг) Вадим Мордашов.

Приговор Подъячему, в конце концов, отменили, но в праве на реабилитацию отказали.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 06.10.20

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