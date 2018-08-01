Реабилитируют украинских военных, но не патриотов российского Крыма: Генпрокуратуру РФ призывают вмешаться в «дело Подъячего»

Генеральную прокуратуру РФ призывают подключиться к борьбе за восстановление в правах героя Крымской весны Валерия Подъячего.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», борец за российский Крым в украинский период был осужден за сепаратизм, добился отмены приговора, но в праве на реабилитацию в Верховном суде республики ему отказали, оставив в статусе «уголовника». Верховный суд Крыма по сути посчитал, что активист когда-то совершил преступление с точки зрения законодательства РФ. При этом, как утверждает Подъячий, согласно закону, преступность и наказуемость деяний, совершенных на территориях Крымского полуострова, определяются на основании уголовного законодательства Российской Федерации, а в России никогда не было закона, устанавливающего преступность деяния, за которое он был осужден – призывы к воссоединению Крыма с РФ.

Поддерживающие Подъячего депутаты ведут переписку с Генпрокуратурой, но в ведомстве до сих пор не пришли к единой позиции по делу активиста. Как пояснил корреспонденту РИА «Новый День» Подъячий, подача кассационной жалобы, которую он намерен подготовить, – сложная процедура, и в случае, если к этому процессу подключится Генпрокуратура, требование к суду точно будет рассмотрено. В ином случае, для получения такого же результата, активисту потребуется именитый адвокат, работа с которым потребует серьезных денежных затрат.

«В любом случае, если до февраля 2019 года (конечный срок, когда можно обжаловать решение суда – прим. «НД») этого не сделает Генпрокуратура, я сам подам кассационную жалобу. Складывать руки я не намерен», – заявил активист.

Между тем сторонники Подъячего выяснили, что один из жителей Крымского полуострова, осужденный в украинский период, смог добиться от суда реабилитации после воссоединения Крыма с Россией. По информации заведующей отделом сравнительного законодательства Института стран СНГ Валентины Гойденко, речь идет о гражданине Зыкове, в отношении которого постановлением Ленинского районного суда Севастополя от 15 мая 2014 года было прекращено уголовное дело по обвинению в «злоупотреблении военным должностным лицом властью и служебным положением» и «подделке, изготовлении или сбыте поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков».

«Возникает нешуточный вопрос, почему действовавший явно в корыстных интересах Зыков реабилитирован, а патриот России Подъячий – нет? Как долго, прикрываясь фразой: «Российская Федерация не отвечает за последствия уголовного преследования лица Украиной», чиновничество, в том числе самых высоких рангов, будет закрывать глаза на статью 2 Конституции РФ: «провозглашая человека, его права и свободы высшей ценностью, а признание, соблюдение и защиту прав и свобод человека и гражданина – обязанностью государства…», будет бездействовать? Парадокс, но именно после воссоединения Крыма с Россией Валерий Подъячий поражен в трудовых правах. Даже с учетом напряженных отношений лидера движения «Севастополь – Крым – Россия» с украинскими властями, у него не было проблем с работой», – отмечает Гойденко в материале, опубликованном на сайте «Материк».

Сейчас Подъячий из-за «судимости» фактически не имеет шансов вернуться на работу в вуз.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 01.08.18

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