«Призывал к воссоединению Крыма с Россией…» Борец за российский Крым обвинил крымских чиновников в верности Украине

Активист фронта «Севастополь – Крым – Россия», борец за российский Крым Валерий Подъячий считает, что не сможет добиться права на реабилитацию в крымских судах. Такое мнение активист озвучил корреспонденту РИА «Новый День».

Напомним, приговор украинского Апелляционного суда Автономной Республики Крым от 28 февраля 2011 года был отменен Верховным судом республики 20 декабря 2017 года. Подъячий ранее был осужден за «сепаратизм и угрозу государственной безопасности Украины», за призывы вернуть Крым в состав России. После воссоединения Крыма с Россией, из-за «судимости» у него возникли проблемы при устройстве на работу в Крымский федеральный университет. Верховный суд отменил приговор, однако отказал в праве на реабилитацию.

Подъячий подал жалобу на этот вердикт, ее будут рассматривать в судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда республики. В течение 30 дней активист должен получить документ от суда, с датой рассмотрения и подтверждающий открытие апелляционного производства. Препятствий для начала производства Подъячий не видит, однако сомневается, что решение судей будет в его пользу.

«Я думаю, что только в Москве, в Верховном Суде России, смогу добиться справедливости – озвучил свое мнение РИА «Новый День» Подъячий, добавив, что бывшие украинские чиновники, ныне работающие в российских органах власти, давали присягу на верность государству Украина: «Они до сих пор верны этой присяге. Вот почему выносятся такие решения в пользу Украины. Они продолжают служить этому государству – по инерции, может подсознательно», – утверждает Подъячий.

Как уже сообщал «Новый День», активист посчитал отказ в праве на реабилитацию унизительным, и назвал это «решением в пользу Украины». По словам Подъячего, в постановлении судья исходит из того, что активист все же когда-то совершил преступление, поэтому реабилитировать его нельзя. Однако фактически действий, за которые был осужден Подъячий в украинский период, нет в уголовном кодексе России. На сторону активиста встала и Генпрокуратура России, подтвердившая, что содеянное им не посягало на интересы Российской Федерации: «Подъячий осужден за призывы к воссоединению Крыма с Россией, то есть фактически он осужден за то, что стало предметом референдума 16.03.2014 года», – говорится в официальном ответе ведомства депутату Госдумы Константину Затулину, подтверждающем, что Подъячий не совершал преступлений с точки зрения российского законодательства.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 09.01.18

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