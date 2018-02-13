Герой Крымской весны: Судьи Крыма остались верны украинской присяге

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Крыма отказалась реабилитировать активиста фронта «Севастополь – Крым – Россия», борца за российский Крым Валерия Подъячего.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», судьи не удовлетворили его апелляцию, поданную после того как Верховный суд республики отменил ему приговор за сепаратизм во времена Украины, однако отказал в праве на реабилитацию, по сути оставив за ним статус «уголовника».

Как уже сообщал «Новый День», приговор украинского Апелляционного суда Автономной Республики Крым от 28 февраля 2011 года был отменен Верховным судом республики 20 декабря 2017 года. Подъячий ранее был осужден за «сепаратизм и угрозу государственной безопасности Украины», за призывы вернуть Крым в состав России. После воссоединения Крыма с Россией из-за «судимости» у него возникли проблемы при устройстве на работу в Крымский федеральный университет.

Как рассказал Подъячий корреспонденту РИА «Новый День», он ожидал, что не сможет добиться реабилитации на уровне судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда республики. По его мнению, одной из причин для этого может служить прошлое судей, участвующих в процессе и работавших в украинский период Крыма. Поэтому заседание начал с того, что заявил отвод всем трем судьям, предположив, что они могут иметь личную заинтересованность в исходе дела и даже процитировал судейскую присягу украинскому народу.

«Эта присяга бессрочная, механизма отказа от присяги нет», – пояснил Подъячий.

Тем не менее, в отводе, так же как и в удовлетворении апелляции, судьи отказали. Такая позиция судей, которую разделяют и в прокуратуре Крыма, в отличие от Генпрокуратуры, по мнению активиста, идет в разрез с постановлением Пленума Верховного суда РФ №17 от 29 ноября 2011 года «О практике применения судами норм главы 18 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующих реабилитацию в уголовном судопроизводстве». Абзац 2 пункта 9 которого гласит, что право на реабилитацию признается за лицом судом, принявшим решение о прекращении в отношении его уголовного дела полностью или частично по основаниям, перечисленным в части 2 статьи 133 УПК РФ, в том числе и за отсутствием состава преступления, о чем в соответствии с требованиями статьи 134 УПК РФ суд должен указать в резолютивной части приговора, определения, постановления.

Чтобы добиться реабилитации, Подъячий готов вынести рассмотрение своего дела на федеральный уровень – в Верховный суд России. Но перед этим ему предстоит пройти еще один этап в Крыму: после жалобы на решение судебной коллегии по уголовным делам, вопрос реабилитации рассмотрит Президиум Верховного суда Крыма в кассационном порядке. У активиста для подготовки жалобы есть год, однако подать он ее планирует в ближайшее время.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 13.02.18

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